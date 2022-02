KORREKTUR: Christoph Hansmeyer wechselt in den Vorstandsbereich (NICHT: Vorstand) Pre- & Post-Trading der Dt. Börse

(Die Überschrift der um 13.42 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heißen: Christoph Hansmeyer wechselt in den Vorstandsbereich (NICHT: Vorstand) Pre- & Post-Trading der Dt. Börse.

Es folgt die korrigierte Fassung.)

Christoph Hansmeyer wechselt in den Vorstandsbereich Pre- & Post-Trading der Dt. Börse

FRANKFURT (Dow Jones)--Christoph Hansmeyer, seit 1. April 2018 Managing Director Group Strategy/M&A/Chief of Staff der Gruppe Deutsche Börse, wird zum 1. März 2022 in den Vorstandsbereich Pre- & Post-Trading wechseln und dort zentrale Projekte leiten. In seiner Rolle habe er die erfolgreiche Umsetzung der Strategie Compass 2023 maßgeblich mitgestaltet, so die Deutsche Börse.

Sein Nachfolger wird Jörg Pietzner. Nach einem Studium der Mathematik und der Physik begann er seine berufliche Laufbahn 2001 bei Goldman Sachs. Im Jahre 2009 wechselte er zur UniCredit, wo er unterschiedliche leitende Funktionen etwa im Strategie- und Kreditrisikobereich innehatte. Die vergangenen vier Jahre war er in der Konzernzentrale in Mailand verantwortlich für Group Investor Relations.

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 09:30 ET (14:30 GMT)