KORREKTUR/DAX-FLASH: Neuerlicher Vorstoß auf 19.000 Punkte

(Korrigiert wird die Indikation im zweiten Satz. Sie liegt bei 19.010 rpt 19.010 Punkten.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX versucht sich am Donnerstag wohl noch einmal an der Marke von 19.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 19.010 Punkte. Zuletzt war der Dax am Dienstag bis auf 19.029 Punkte gestiegen und hatte sich damit dem Rekord von vor einer Woche bei 19.044 Punkten wieder genähert.

Insgesamt erscheinen die Anleger nach einem Plus von fast 14 im bisherigen Jahresverlauf unentschlossen. Im saisonal eigentlich schwächeren September hat sich der Dax aber bislang stabil gehalten und historisch bessere Monate stehen bevor. Während sich die US-Indizes ebenfalls schwertun, würden in Asien weiter die Konjunkturimpulse Chinas gefeiert, so Stephen Innes von SPI Asset Management. Und es scheine, als ob China sein Pulver hinsichtlich weiterer Maßnahmen bisher nicht verschossen habe./ag/zb