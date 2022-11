KORREKTUR: 'DB mobil' nicht mehr auf Papier - neues Digitalangebot kommt

(In der Meldung vom 21.11. wird im dritten Absatz, erster Satz die Quellenangabe korrigiert: "nach einer Erhebung der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse".)

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bahn-Kundenmagazin "DB mobil" erscheint von nächstem Jahr an nur noch online. Die Dezember-Nummer wird die letzte Papier-Ausgabe sein, die in den Zügen ausliegt, wie die Bahn am Montag mitteilte. "Viele nutzen inzwischen bevorzugt Laptop oder Smartphone", begründete Marketingchef Jürgen Kornmann den Schritt. "Diesem Trend folgen wir nun."

Zwar falle der Verzicht auf das gedruckte Heft schwer, die Marke solle aber auf neuen Kanälen und mit neuen Inhalten noch präsenter werden. Dazu werde die Website dbmobil.de neu aufgesetzt; sie soll stärker Themen zu nachhaltiger Mobilität bringen.

Die gedruckte "DB mobil" hat nach einer Erhebung der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse monatlich 1,15 Millionen Leserinnen und Leser. Im Dezember erscheint die 261. Ausgabe./bf/DP/mis