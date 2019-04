KORREKTUR: Delivery Hero erhöht Umsatzprognose nach 1. Quartal

(In der um 7:55 Uhr gesendeten Meldung muss es im ersten Satz des 5. Absatzes richtig heißen: Den Bruttowarenwert der Bestellungen (GMV) - also der Gesamtwert der an die Restaurants übermittelten Order - steigerte Delivery Hero auf 1,51 Milliarden Euro von 971 Millionen (NICHT: von 1,15 Milliarden). Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Delivery Hero erhöht Umsatzprognose nach 1. Quartal

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im ersten Quartal nach substanziellen Steigerungen beim Umsatz sowie Zahl und Warenwert der Bestellungen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht erhöht.

Der Berliner Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen strebt nun 2019 einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro an anstatt 1,08 bis 1,15 Milliarden. Beim bereinigten EBITDA-Verlust will der MDAX-Konzern weiterhin bei 270 bis 320 Millionen Euro landen.

Der Umsatz kletterte im Jahresanfangsquartal auf 267 (138) Millionen Euro, nominal eine Verbesserung um 94 Prozent, währungsbereinigt um 93 Prozent. Treiber war hier besonders die Region Asien.

Die Zahl der Bestellungen legte um 55 Prozent auf 125 (80,2) Millionen zu.

Den Bruttowarenwert der Bestellungen (GMV) - also der Gesamtwert der an die Restaurants übermittelten Order - steigerte Delivery Hero auf 1,51 Milliarden Euro von 971 Millionen, nominal ein Plus von 55 Prozent, währungsbereinigt von 57 Prozent.

Das Unternehmen erwartet weiterhin, dass das Segment Europa in der zweiten Jahreshälfte die Gewinnschwelle erreichen wird und dass das MENA-Segment (Middle East North Africa) ein bereinigtes Ganzjahres-EBITDA in Höhe von 70 Millionen Euro erwirtschaften wird.

Ergebniszahlen für das erste Quartal wird der MDAX-Konzern zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, wenn die jüngsten Unternehmensver- und zukäufe eingerechnet sind.

Delivery Hero hat Ende 2018 das Deutschland-Geschäft an ein Konsortium um den niederländischen Essenslieferdienst Takeway.com NV verkauft. Im März erwarb Delivery Hero das Food-Delivery-Geschäft von Zomato Media in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

