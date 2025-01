KORREKTUR: Deutsche Anleihekurse kaum verändert

(Berichtigt wird der Anleihenbericht vom 20.01.2025, 17:53 Uhr. Der 1. Absatz wurde neu formuliert. Es wird klargestellt, dass es sich um die Kurse deutscher rpt deutscher Staatsanleihen handelt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 131,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 2,52 Prozent.

Mit dem neuen Präsidenten in den USA "werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und es ist zu erwarten, dass die politisch motivierten Kursschwankungen zunehmen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Im Fokus der Märkte stehen demnach mögliche Aussagen zur Handelspolitik und insbesondere die angedrohten Zölle.

Zuletzt gab es Spekulationen, dass die neue US-Regierung keine Eile mit der Änderung ihrer Handelspolitik hat. Unter anderem hatte die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, dass es wohl keine schnellen Erhöhungen der Zölle geben werde.

Neben der Amtseinführung gab es keine weiteren Impulse am Rentenmarkt. Im Handelsverlauf standen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/he/mis/jha/