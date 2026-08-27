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KORREKTUR/Deutschland: Kauflaune erholt sich

(Korrigiert wurde die Überschrift. Der erste Absatz wurde neu gefasst.)

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Kauflaune in Deutschland hat sich wegen einer deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen verbessert. Laut einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforscher ist der Indikator für das Konsumklima im September um 2,8 Punkte gestiegen, auf minus 26,6 Punkte. Der Wert für den Monat zuvor hatte laut revidierten Daten bei minus 29,4 Punkten gelegen. Analysten hatten im Schnitt minus 29,5 Punkten erwartet.

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"Der spürbare Anstieg ist neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung. Die Konjunkturaussichten hätten sich ebenfalls etwas positiver entwickelt, während sich die Anschaffungsneigung nahezu unverändert gehalten habe./jkr/stk

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