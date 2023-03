KORREKTUR/DGB-Chefin am Warnstreiktag: 'Wir wollen Brot und Rosen'

(Berichtigung: Beteiligte des aktuellen Tarifstreits im 1. und 3. Absatz korrigiert: "Bund und Kommunen" - nicht: "Bund und Länder")

HENNIGSDORF (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat zum Aktions- und Warnstreiktag an Kitas und Sozialeinrichtungen die Gewerkschaftsforderungen nach deutlich mehr Geld im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen bekräftigt. "Wir wollen Brot und Rosen, wir wollen Anerkennung und Macht, und wir wollen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Mittwoch bei einer Kundgebung in Hennigsdorf nordwestlich von Berlin.

Die Demonstration war eine von bundesweit vielen Aktionen anlässlich des Internationalen Frauentages in Verbindung mit der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Die Mehrheit der Beschäftigten im Erziehungs- und Sozialbereich sind Frauen. Vielerorts blieben Kitas und Beratungseinrichtungen am Mittwoch wegen Warnstreiks geschlossen. Es waren teilweise aber auch Aktionen in anderen Bereichen geplant, etwa in Kliniken.

Das von Bund und Kommunen als Arbeitgeber vorgelegte Angebot in den Tarifverhandlungen sei ein Hohn, sagte Fahimi. "Wer Fachkäfte sucht, kann auf Frauen nicht verzichten und muss sie anständig bezahlen." Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens soll es für die rund 2,5 Millionen Beschäftigte der Kommunen und des Bundes aber 500 Euro mehr geben./jr/DP/stk