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KORREKTUR: Diageo verkauft Cricket-Team für 1,5 Mrd EUR an Finanzkonsortium

26.03.26 15:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aditya Birla Capital Ltd Registered Shs
314,60 INR 11,80 INR 3,90%
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Blackstone
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Diageo plc
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United Spirits Limited Registered Shs
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(In der am 25. März um 8:50 Uhr gesendeten Meldung muss der dritte Absatz richtig lauten: "Zu dem Konsortium, das das Geschäft übernimmt, gehören laut Diageo der unbefristete Private-Equity-Fonds von Blackstone, das in den USA (NICHT Deutschland) ansässige Venture-Capital-Unternehmen Bolt Ventures sowie die indischen Unternehmen Aditya Birla Group und The Times of India Group." Es folgt die korrigierte Fassung.)

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Von Adria Calatayud

DOW JONES--Diageo gibt sein indisches Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru für 166,6 Milliarden indische Rupien (1,53 Milliarden Euro) an ein von Blackstone unterstütztes Konsortium ab.

Der britische Spirituosenkonzern teilte am Mittwoch mit, dass seine indische Tochtergesellschaft United Spirits eine Vereinbarung über den vollständigen Verkauf von Royal Challengers Sports Private getroffen habe, dem Eigner von Männer- und Frauen-Cricketteams. Mit dem Schritt wird eine strategische Überprüfung abgeschlossen, die im vergangenen Jahr eingeleitet worden war.

Zu dem Konsortium, das das Geschäft übernimmt, gehören laut Diageo der unbefristete Private-Equity-Fonds von Blackstone, das in den USA ansässige Venture-Capital-Unternehmen Bolt Ventures sowie die indischen Unternehmen Aditya Birla Group und The Times of India Group.

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Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung des Board of Control for Cricket in India, so Diageo.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)

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DatumRatingAnalyst
08:26Diageo OverweightBarclays Capital
25.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Diageo NeutralUBS AG
25.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
25.03.2026Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:26Diageo OverweightBarclays Capital
25.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
25.03.2026Diageo BuyJefferies & Company Inc.
18.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
04.03.2026Diageo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Diageo NeutralUBS AG
18.03.2026Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Diageo NeutralUBS AG
26.02.2026Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

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