KORREKTUR: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART - Der Dax (DAX 40) dürfte seinen Rekordlauf am Montag nicht fortsetzen. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wurde der Leitindex etwas schwächer erwartet im Schlepptau der US-Börsen, die am Freitag nahe ihrer Tagestiefs aus dem Handel gegangen waren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,2 Prozent tiefer auf 17 078 Punkte. Während der Dax am Freitag bei knapp 17 200 Punkten seine nächste Bestmarke erreicht hatte, konnten die US-Börsen ihre Rekordjagd zuletzt nicht fortsetzen. Am Montag dürfte es schwer werden, für neue Höchststände die notwendigen Impulse zu generieren. Die Agenda ist dünn und von den US-Börsen werden keine Impulse kommen, da wegen eines Feiertages dort nicht gehandelt wird.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Auf dem Weg zurück zu ihren Bestmarken haben die New Yorker Aktienindizes am Freitag wieder einen Rückschritt gemacht. Die Erzeugerpreise waren im Januar in den Vereinigten Staaten etwas stärker gestiegen als erwartet und dies erinnerte die Anleger einmal mehr an die Gefahr, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so schnell sinken wie zuletzt erhofft. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab um 0,37 Prozent auf 38 627,99 Punkte nach. Alle drei Indizes hatten sich nach Rücksetzern am Dienstag zuletzt wieder den davor aufgestellten Rekorden genähert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die Woche gestartet. Die schwächere Verfassung der US-Märkte zum Wochenausklang dämpfte am Montag auch in Asien die Stimmung. In Japan schloss der Nikkei 225 0,04 Prozent tiefer. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) 1,1 Prozent ein, während die Aktien in Festland-China nach der jüngsten Feiertagspause leicht zulegten. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,8 Prozent.

DAX 17117,44 0,42

XDAX 17078,52 -0,19

EuroSTOXX 50 4765,65 0,47

Stoxx50 4264,52 0,62

DJIA 38627,99 -0,37

S&P 500 5005,57 -0,48

NASDAQ 100 17685,98 -0,90°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,13 0,11%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0781 0,05

USD/Yen 150,02 -0,15

Euro/Yen 161,74 -0,10°

ROHÖL:

Brent 82,83 -0,64 USD

WTI 78,74 -0,45 USD°

