KORREKTUR/dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 30.05.2023 - 17.00 Uhr

USA: Verbrauchervertrauen sinkt weniger als erwartet

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Mai weniger eingetrübt als erwartet. Das Verbrauchervertrauen fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 102,3 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 99,0 Punkten gerechnet.

USA: Hauspreise legen zu - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt sind die Preise im März gestiegen, nachdem sie zuvor mehr als ein halbes Jahr in Folge gesunken waren. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten erhöhten sich die Häuserpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,45 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht.

USA: Häuserpreise legen im März überraschend deutlich zu - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im März überraschend deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,6 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Preise um aufwärtsrevidierte 0,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im März um 3,6 Prozent.

ROUNDUP: Der Krieg fliegt zurück nach Russland - Drohnenangriffe auf Moskau

MOSKAU/KIEW - Lange schien der Krieg gegen die Ukraine für viele Moskauer weit weg zu sein - jetzt ist er da. Am frühen Dienstagmorgen meldete die russische Hauptstadt verschiedene Drohnenangriffe. Mehrere Wohngebäude werden geringfügig beschädigt, zwei Menschen leicht verletzt. Russlands Verteidigungsministerium machte die Ukraine dafür verantwortlich und spricht von "Terror". Die Führung in Kiew weist die Beschuldigungen zurück.

Eurozone : Wirtschaftsstimmung trübt sich überraschend stark ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 96,5 Punkte, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit November 2022. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 98,8 Punkte gerechnet. Der Aprilwert wurde leicht um 0,3 Punkte auf 99,0 Zähler nach unten revidiert.

Eurozone: Geldmenge wächst erneut schwächer - Konjunkturindikator M1 schrumpft

FRANKFURT - Die Geldmenge in der Eurozone ist im April erneut schwächer gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit Mitte 2014. Im Vormonat hatte das Wachstum 2,5 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 2,0 Prozent gerechnet.

Gaspreis fällt unter 24 Euro je Megawattstunde und nähert sich Vorkrisenniveau

AMSTERDAM - Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag seine Talfahrt fortgesetzt und ist erstmals seit zwei Jahren unter 24 Euro je Megawattstunde (MWh) gefallen. Am Dienstag wurde der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 23,50 Euro je gehandelt. So günstig war Erdgas zuletzt im Juni 2021.

Spanien: Inflation schwächt sich deutlich ab

MADRID - Der Preisauftrieb in Spanien hat sich im Mai spürbar abgeschwächt. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im April hatte sich die Teuerung noch verstärkt und die Jahresrate war auf 3,8 Prozent gestiegen.

Zahlreiche Öl- und Gasheizungen erreichen Austausch-Alter

BERLIN - Im nächsten Jahr müssen rund 12 400 alte Öl- und Gasheizungen aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion hervor, über die die "Augsburger Allgemeine" (Dienstag) berichtete. Demnach werden 2024 rund 3,2 Millionen Öl- und Gasheizungen 30 Jahre und älter sein; ein Teil davon muss nach dem Gebäudeenergiegesetz dann ausgetauscht werden. Das gilt schon länger und hat nichts mit dem nun von der Bundesregierung angestrebten Heizungstausch zu tun.

London: Russlands Militärausgaben belasten Regierungsfinanzen

LONDON - Die russischen Regierungsfinanzen sind nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten durch Militärausgaben unter Druck. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag hervor.

