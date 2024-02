KORREKTUR/dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.02.2024 - 15.15 Uhr

(Im Überblick vom 14. Februar wurde im Abschnitt zu ProSiebenSat.1 der Vorname des Finanzchefs berichtigt: Martin rpt Martin Mildner.)

ROUNDUP: Thyssenkrupp rutscht in die roten Zahlen - Stahlgeschäft belastet

ESSEN - Der Industriekonzern thyssenkrupp bekommt zum Jahresauftakt weiter die schwächere Nachfrage und die gesunkenen Preise für Stahl zu spüren. Im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Neben dem schwierigen Umfeld waren erneute Wertberichtigungen auf das Stahlgeschäft wegen gestiegener Zinsen und eines damit einhergehenden höheren Kapitalkostensatzes mitverantwortlich. Thyssenkrupp senkte dabei die Prognose für einige Kennziffern, hält an der erwarteten operativen Entwicklung jedoch fest.

ROUNDUP 2: Bilfinger will noch profitabler werden - Dividende soll stark steigen

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) will im laufenden Jahr weiter zulegen. "Die steigende Komplexität der Produktion, die Zunahme der Bürokratie, Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel veranlassen Unternehmen zunehmend, Planung, Bau und Wartung ihrer Anlagen an Industriedienstleister auszulagern", hieß es vom SDAX-Konzern am Mittwoch. Bereits Ende Januar hatte das Unternehmen Eckdaten für 2023 vorgelegt.

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 mit Jahresendspurt - Hoffnung auf Stabilisierung

UNTERFÖHRING - ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) hat im wichtigen Weihnachtsquartal trotz schwieriger Marktbedingungen operativ mehr verdient als gedacht. Zwischen Oktober und Dezember profitierte der Medienkonzern vor allem von internen Sparmaßnahmen. "Das stimmt uns zuversichtlich für 2024, auch wenn das Konjunkturumfeld herausfordernd bleibt", sagte Finanzchef Martin Mildner laut einer Mitteilung vom Dienstagabend. Anleger zeigten sich für die ersten Eckdaten zum abgeschlossenen Jahr begeistert. Der Aktienkurs zog deutlich an.

ROUNDUP/Trotz Schwäche im US-Geschäft: Ahold Delhaize verspürt Aufwind

ZAANDAM - Beim Einzelhändler Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) lichten sich nach schwierigen Zeiten die Aussichten. Im Schlussquartal lief es in den Vereinigten Staaten für den niederländisch-belgischen Konzern immerhin besser als gedacht, und in Europa scheint es ebenfalls nach langer Durststrecke aufwärts zu gehen. Zwar musste das Unternehmen 2023 einen kräftigen Gewinneinbruch verkraften, am Aktienmarkt sorgten zur Wochenmitte aber die wachsende Zuversicht des Vorstands und die Fortschritte beim Kostensenkungsprogramm für Begeisterung.

Continental streicht in Autozuliefersparte weltweit rund 7150 Stellen

HANNOVER - Der Continental-Konzern (Continental) will wegen seiner Sparbemühungen in der schwächelnden Autozulieferung weltweit rund 7150 Stellen kürzen. Das entspricht mehr als drei Prozent der Gesamtbelegschaft. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Maßnahmen in der Verwaltung der Sparte sind von den Plänen auch Mitarbeitende in der Forschung und Entwicklung (F&E) betroffen, wie das Dax (DAX 40)-Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. In den Verwaltungsbereichen stehen rund 5400 Jobs zur Disposition, im Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk weitere rund 1750 Stellen. Im Rhein-Main-Gebiet prüft Spartenchef Philipp von Hirschheydt zudem die Zusammenlegung von Standorten. Conti will die Jobs schrittweise und so sozialverträglich wie möglich abbauen.

Produktion von Varta steht nach Cyberangriff weiter still

ELLWANGEN - Die Produktion des Batterieherstellers Varta steht nach einem Hackerangriff weiter still. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens aus dem baden-württembergischen Ellwangen am Mittwochmittag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die fünf Produktionsstandorte, drei davon in Deutschland und jeweils einer in Rumänien und Indonesien, seien betroffen. Ebenso die Verwaltung.

ROUNDUP: Personaldienstleister Amadeus Fire verfehlt Gewinnziel

FRANKFURT - Der Personaldienstleister Amadeus FiRe hat sein Gewinnziel 2023 wegen einer Sonderabschreibung sowie eines hohen Krankenstandes verfehlt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sei im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Angestrebt hatte das Management allerdings das untere Ende der Zielspanne von 7 bis 9 Prozent. Die im SDAX notierte Aktie zeigte sich weitestgehend unbeeindruckt.

Weitere Meldungen

-VW verhandelt mit China-Partner über Zukunft des Werks in Xinjiang

-Sonys Spielekonsole läuft schlechter als gedacht - Finanzsparte wird abgespalten

-Eine Null zu viel: Uber-Rivale Lyft nach Tippfehler auf Kursachterbahn

-Schneefall sorgt für Flugausfälle im Nordosten der USA

-Heineken enttäuscht mit Gewinnziel für 2024 - Aktie unter Druck

-Tui beschließt Abkehr von Börse London und will zurück in MDax

-Signa verkauft Luxusimmobilien in Österreich

-Airbnb will in Nachbarländern Deutschlands wachsen

-Blackstone will Bundesliga-Medienrechte nicht mehr

-ROUNDUP: Weihnachtsgeschäft beschert Foto-Dienstleister Cewe gute Zahlen

-Zuckerberg redet Apples Konkurrenz-Brille schlecht

-ROUNDUP: Chatbot ChatGPT kann sich bald Wissen über Nutzer merken

-Wirecard-Schadenersatzklagen werden wohl ab Herbst verhandelt

-Bahn-Beauftragter: Digitaler Knoten Stuttgart wird umgesetzt

-Deutlich mehr Plastikmüll-Exporte nach Asien

-Chefredakteur: 'Vice' Deutschland wird Ende März eingestellt

-Zahlungsvolumen gestiegen - Visa wächst deutlich in Deutschland

-Große Mehrheit sieht Deutschland bei Digitalisierung im Rückstand

-ROUNDUP/Winterkorn zum Abgasbetrug: Funktion weder gefordert noch gefördert

-Urteil: Überweisung nach Phishing-Versuch ist fahrlässig

-Delivery-Hero-Finanzchef: Müssen nicht zwingend Foodpanda verkaufen

-Intershop schließt 2023 mit roten Zahlen ab

-Regierungssprecher: Atomwaffen der Verbündeten Teil der Abschreckung

-ROUNDUP: Mehrheit hält Föderalismus für Hemmschuh bei Digitalisierung

-RBB richtet seine Kulturwelle neu aus

-Klage gegen Impfstoffhersteller Biontech abgewiesen°

