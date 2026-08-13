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KORREKTUR: Drohnensichtung beeinträchtigt Flugbetrieb

(Aus dem 1. Absatz wurde die Angabe gestrichen, dass gegen den mutmaßlichen Piloten der Drohne ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Die Bundespolizei hatte mitgeteilt, die Kölner Polizei habe ein solches Ermittlungsverfahren eingeleitet, doch die Kölner Polizei bestreitet das.)

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KÖLN (dpa-AFX) - Drohnensichtungen haben am Mittwoch den Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn kurzzeitig beeinträchtigt. Es seien bis zu fünf Drohnen gesichtet worden, wobei unklar sei, ob es sich um mehrere Drohnen oder immer um dieselbe gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Eine Flughafensprecherin sagte, der Flugbetrieb sei für eine halbe Stunde beeinträchtigt gewesen. Zwei Maschinen seien umgeleitet worden. "Gestartet werden konnte die ganze Zeit", sagte die Sprecherin./cd/DP/jha

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