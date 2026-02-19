DAX25.124 -0,5%Est506.125 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 +2,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.311 -1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,36 -0,5%Gold5.150 +0,9%
KORREKTUR: Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant

23.02.26 11:24 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Enel S.p.A.
9,60 EUR 0,52 EUR 5,70%
Charts|News|Analysen
(Korrigiert wird der 2. Absatz zum Zeitraum und Wachstum der Dividende)

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschließlich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein großer Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fließen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.

Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor sowie für 2025 bis 2028 ein jährliches Wachstum der Gewinnbeteiligung von durchschnittlich rund 6 Prozent. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.

Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro./lew/stk/mis

Analysen zu Enel S.p.A.

DatumRatingAnalyst
11:21Enel BuyJefferies & Company Inc.
11:16Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:56Enel Market-PerformBernstein Research
10:26Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Enel UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:21Enel BuyJefferies & Company Inc.
11:16Enel BuyGoldman Sachs Group Inc.
10:26Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Enel BuyUBS AG
19.02.2026Enel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:56Enel Market-PerformBernstein Research
20.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
19.02.2026Enel Market-PerformBernstein Research
21.01.2026Enel HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:16Enel UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026Enel UnderperformRBC Capital Markets
19.11.2025Enel UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2021Enel UnderperformJefferies & Company Inc.

