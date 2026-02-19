KORREKTUR: Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant

(Korrigiert wird der 2. Absatz zum Zeitraum und Wachstum der Dividende)

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschließlich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein großer Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fließen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.

Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor sowie für 2025 bis 2028 ein jährliches Wachstum der Gewinnbeteiligung von durchschnittlich rund 6 Prozent. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.

Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro./lew/stk/mis