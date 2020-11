KORREKTUR: Erster Werktag am BER beginnt ruhig - Corona-Testzentrum geöffnet

(Im 1. Absatz, letzter Satz wurde präzisiert, dass für den Flughafen die Brandenburger Corona-Verordnung gilt und nicht die Berliner)

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Mit nur wenigen Fluggästen hat der erste Werktag am Hauptterminal T1 des neuen Flughafens BER begonnen. Die ersten Flugzeuge starteten gegen 6.00 Uhr morgens planmäßig. Nachdem sich am Vortag Hunderte Besucher einen Eindruck vom neuen Standort verschaffen wollten, blieb die Haupthalle zum Wochenbeginn weitgehend leer. Die Wartezeiten beim Check-In und den Sicherheitskontrollen waren kurz. Geschäfte hatten geöffnet, ebenso wie die Gastronomen im Terminal. Ihre Sitzmöglichkeiten mussten sie allerdings aufgrund der neuen Corona-Verordnung in Brandenburg schließen.

Am Samstag war der BER mit den ersten beiden Landungen offiziell eröffnet worden. Am Sonntag folgte am Morgen der erste Start mit am T1 eingecheckten Fluggästen. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg meldete für Sonntag rund 3000 Fluggäste. Ähnlich viele werden zum Wochenbeginn erwartet. Aufgrund der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise sind die Passagierzahlen an allen deutschen Flughäfen eingebrochen.

Am BER eröffnete am Wochenende auch ein Corona-Testzentrum auf der Ebene zwischen dem Flughafen-Bahnhof und der Haupthalle. Betrieben wird es von einem privaten Unternehmen. Das Deutsche Rote Kreuz oder die Charité sind nicht beteiligt. Die Tests sind kostenpflichtig. Bereits am Sonntag bildete sich dort eine lange Schlange. Am Montagmorgen blieb es zunächst ruhig./bf/maa/DP/jha