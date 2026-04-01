KORREKTUR: EUREX/Leichtes Plus bei DAX-Futures

(In der um 8.29 Uhr MESZ gesendeten Meldung muss es im ersten Satz korrekt lauten:

Der Juni-Kontrakt (NICHT: März-Kontrakt) des DAX-Futures...

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Es folgt die korrigierte Fassung)

EUREX/Leichtes Plus bei DAX-Futures

DOW JONES--Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 106 auf 24.044 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.110 und das Tagestief bei 24.029 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 591 Kontrakte.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)