KORREKTUR: Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt

27.08.26 15:49 Uhr

(In der um 15:12 Uhr gesendeten Meldung "Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt" muss der Name des Vorstandschefs im ersten Satz korrekt Christian (NICHT Bernd) Kullmann lauten. Es folgt die korrigierte Fassung.)

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Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt

DOW JONES--Nach einer schweren, ungeplanten Operation von Evonik-Vorstandschef Christian Kullmann wird bis auf Weiteres Asien-Chef Claus Rettig die Führung des Chemieunternehmens übernehmen. Der Aufsichtsrat berief den 66-jährigen Manager auf einer außerordentlichen Sitzung in den Vorstand und ernannte ihn zugleich zum Stellvertretenden Vorsitzenden, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.

Evonik gehe fest davon aus, dass Kullmann nach einer Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen werde, sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes. Kullmann habe "seine Operation gut überstanden".

Rettig, der die Leitung des Asiengeschäfts auch weiterhin wahrnimmt, kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Im vergangenen Sommer hatte der Manager bereits vorübergehend die Leitung des Finanzressorts, das zuletzt Michael Rauch übernahm.

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Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

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August 27, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)