KORREKTUR: Ex-Boxstar Klitschko ruft Europa zu Spenden für die Ukraine auf

(In der Überschrift und im Leadsatz wurde berichtigt, dass der Spendenaufruf von Wladimir Klitschko und nicht von Vitali Klitschko stammt. Im zweiten Satz wurde entsprechend eingefügt, dass Wladimir Klitschko der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist.)

KIEW (dpa-AFX) - Ex-Boxstar Wladimir Klitschko hat Europa zu Spenden für die Ukraine aufgerufen. "Unsere Frauen, Kinder, ältere Menschen gehen durch die Hölle. Wir brauchen jetzt Ihre Hilfe dringend", sagte Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, am Montag in einem Video im Nachrichtenkanal Telegram. "Bitte spendet auf das Konto der ukrainischen Nationalbank, was ihr könnt."

Die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt hätten wegen der russischen Angriffe erneut eine höllische Nacht hinter sich. Sie hätten alles versucht, die russische Aggression zu stoppen. "Damit sie hier angehalten wird. Damit sie nicht an eure Häuser und Türen klopft", sagte Klitschko in Richtung Europa. Er adressierte seinen Appell zwar an alle europäischen Länder, nannte aber Deutschland, die Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein direkt./vrb/DP/stw