KORREKTUR: Flatexdegiro sieht sich nach kräftigen Zuwächsen auf Kurs

(Berichtigt wird im zweiten Absatz, erster Satz, die prozentuale Steigerung: knapp 41 rpt 41 Prozent.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO hat im ersten Halbjahr weiter kräftig zugelegt. Die Zahl der Neukunden stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um mehr als 500 000 auf 1,75 Millionen, wie das Unternehmen am Montag in Frankfurt mitteilte. Flatexdegiro-Chef Frank Niehage sieht das Unternehmen auf Kurs, die Zahl der Kunden bis Jahresende wie geplant auf 2 bis 2,2 Millionen nach oben zu treiben und 2021 insgesamt 90 bis 110 Millionen Transaktionen abzuwickeln.

Im ersten Halbjahr sprang die Zahl der Transaktionen auf vergleichbarer Basis um knapp 41 Prozent auf rund 53 Millionen nach oben. Der Umsatz legte um 127 Prozent auf 226 Millionen Euro zu. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um 137 Prozent auf fast 108 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie ging wegen Sondereffekten jedoch um knapp 10 Prozent auf 1,03 Euro zurück.

Spätestens zum Jahresende will das Unternehmen - wie bereits bekannt - aus dem Nebenwerte-Index SDAX in den MDAX aufsteigen, den Index der mittelgroßen Werte./stw/zb