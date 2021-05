KORREKTUR: Flatexdegiro steckt sich hohe Ziele für 2026

(Berichtigt wird im ersten Absatz das Zieljahr und der Bezug: 2026 rpt 2026. Die bisherigen Ziele bezogen sich auf das Jahr 2025.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO blickt zuversichtlicher auf die kommenden Jahre. Vor dem Hintergrund eines weiterhin signifikanten Wachstums des europäischen Marktes setzt sich das Unternehmen neue Ziele für die Zeit bis 2026, wie es am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Demnach will Flatex nun sieben bis acht Millionen Brokerage-Kunden betreuen. Bisher hatte Flatex für das Jahr 2025 mehr als drei Millionen angepeilt.

Zudem sollen 250 bis 350 Millionen Trades pro Jahr abgewickelt werden, nachdem es zuvor mindestens 100 Millionen sein sollten. Das erwartete beschleunigte Wachstum werde einen signifikant positiven Einfluss auf Umsatz, Ergebnis und freien Mittelfzuluss haben, hieß es in der Mitteilung weiter. Letzterer soll operativ im genannten Fünfjahreszeitraum kumuliert bei mehr als einer Milliarde Euro liegen.

Anleger zeigten sich begeistert. Der Aktienkurs von Flatex legte am Montag auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag zu.