KORREKTUR: GDV: Lebensversicherer spüren wirtschaftlichen Aufschwung nach Corona-Bremse

(In der um 10.40 Uhr gesendeten Meldung muss es im 1. Satz des 2. Absatzes korrekt heißen: "In der Invaliditätsversicherung wurden nach den Angaben im ersten Halbjahr 211.000 (NICHT 911.000) neue Verträge verbucht. Der GDV hat seine Angaben korrigiert. Es folgt die berichtigte Fassung.)

GDV: Lebensversicherer spüren wirtschaftlichen Aufschwung nach Corona-Bremse

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Lebensversicherer spüren den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Bremse. "Die Lebensversicherung bleibt Eckpfeiler der privaten Altersvorsorge. Das Neugeschäft hat nach verhaltenem Start im Jahresverlauf 2021 deutlich an Dynamik gewonnen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. Im ersten Halbjahr 2021 stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge laut GDV um rund 5 Prozent auf gut 2,2 Millionen. Vor allem die Neuabschlüsse gegen laufenden Beitrag hätten sich mit einem Plus von gut 14 Prozent positiv entwickelt.

In der Invaliditätsversicherung wurden nach den Angaben im ersten Halbjahr 211.000 neue Verträge verbucht, ein Plus im Neugeschäft von 13,5 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass sich der positive Trend bis zum Jahresende 2021 fortsetzt", sagte Asmussen. Zu der guten Entwicklung trage insbesondere die betriebliche Altersversorgung bei. Vor allem die Förderung für Geringverdiener wirke. "Die kommende Regierung sollte den Zuschuss dynamisieren, also an die Lohnentwicklung koppeln, um den Schwung zu halten", forderte er.

Für das Gesamtjahr 2021 schätzte der GDV gut 4,8 Millionen neu abgeschlossene Lebensversicherungsverträge. Das entspräche einem Zuwachs von knapp 4 Prozent. Die Beitragseinnahmen aus dem Neugeschäft seien auf dieser Basis um knapp 6 Prozent auf gut 10 Milliarden Euro gestiegen. Auf die betriebliche Altersversorgung dürfte etwa jeder fünfte neu abgeschlossene Vertrag und ein Viertel der Beitragseinnahmen aus dem Neugeschäft entfallen. Die Beitragseinnahmen insgesamt prognostizierte der GDV stabil auf dem Vorjahresniveau von gut 103 Milliarden.

