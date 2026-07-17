Infineon-Korrektur legt eine Pause ein - Warum die Aktie nicht auf die Beine kommt

Korrektur geht weiter

20.07.26 17:55 Uhr

Die Infineon-Aktie steht nach einer schwachen Woche weiter unter Druck. Dabei gibt es konkrete Belastungsfaktoren für den DAX-Konzern.

• Trotz der Kursverluste ist das operative Geschäft stabil, die Bewertung bleibt jedoch aufgrund des starken Kursanstiegs der vergangenen Monate herausfordernd; das Kursziel liegt bei 88,70 Euro.

• Vor dem Kursrückgang belasteten bereits ein SK-Hynix-Crash und ein ASML-Bericht den Halbleitermarkt, was die Unsicherheit im Sektor verstärkte.

• Infineon verlor in einer Woche fast zwölf Prozent, hauptsächlich ausgelöst durch das neue KI-Modell Kimi K3 von Moonshot AI, das technologische Fortschritte Chinas zeigt.

Infineon verlor binnen einer Woche fast zwölf Prozent

Auslöser der jüngsten Welle war das neue KI-Modell Kimi K3 von Moonshot AI

Zuvor hatten ein SK-Hynix-Crash und ein ASML-Bericht den Sektor belastet.

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Die Infineon-Aktie setzte ihre Korrektur nicht fort und notierte im XETRA-Handel am Montag 0,53 Prozent höher bei 64,00 Euro. In der Vorwoche hatte sich der Halbleiterwert tiefrot gezeigt und binnen einer Woche 11,62 Prozent an Wert verloren. Vom 52-Wochen-Hoch von 88,83 Euro, trennen die Aktie inzwischen rund 29 Prozent.

Kimi K3 als jüngster Auslöser

Der direkte Anlass für den Kursrückgang am Freitag war die Vorstellung des neuen KI-Modells Kimi K3 durch das chinesische Start-up Moonshot AI. Das offen zugängliche Modell soll über 2,8 Billionen Parameter verfügen und in Programmier-Tests Konkurrenzmodelle wie Claude Opus 4.8 und GPT-5.5 übertreffen. Die NZZ berichtet, der technologische Abstand der USA zu China sei dadurch auf sechs bis neun Monate geschrumpft. Beobachter ziehen Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches KI-Modell erstmals die Annahme einer US-Dominanz erschütterte und Tech-Aktien weltweit belastete.

Auch SK-hynix-Crash und ASML-Schock wirken für die Infineon-Aktie nach

Der Kimi-K3-Rückgang traf einen Sektor, der bereits angeschlagen war. Mitte Juli war die SK hynix-Aktie eingebrochen, nachdem die Gewinnschätzungen des Speicherchip-Herstellers unter den Markterwartungen gelegen hatten. Neben anderen Halbleitertiteln war auch Infineon in den Abwärtsstrudel geraten. Kurz danach sorgte ein Bericht rund um ASML für zusätzliche Verunsicherung in der Zulieferkette und wirkte als weiterer Belastungsfaktor für den Sektor im Allgemeinen und den DAX-Konzern im Besonderen.

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Operatives Geschäft läuft, Bewertung bleibt Thema

Operativ zeichnet Infineon ein anderes Bild als der Kursverlauf: Anfang des Monats ging die neue "Smart Power Fab" in Dresden drei Monate früher als geplant in Betrieb, und Finanzvorstand Sven Schneider sagte dem Handelsblatt, der Konzern erhöhe "in Teilbereichen" die Preise angesichts hoher Nachfrage.

Entsprechend ist das übergeordnete Bild für Infineon auch eher positiv: Trotz der jüngsten Verluste steht seit Jahresbeginn weiterhin ein deutliches Plus zu Buche. Analysten verweisen zugleich zwar darauf, dass die Bewertung nach dem starken Lauf der vergangenen Monate anspruchsvoll bleibt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt mit 88,70 Euro aber deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Ein nächster konkreter Prüfstein ist der Quartalsbericht für das dritte Geschäftsquartal am 5. August 2026.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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