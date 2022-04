KORREKTUR: Handel sieht in Mehrwertsteuersenkung keine Lösung

(Der 2. Absatz mit HDE-Aussagen zum frühest möglichen Zeitpunkt einer Mehrwertsteuersenkung wurde gestrichen, weil der HDE fälschlicherweise davon ausging, dass eine Senkung erst ab 2025 möglich war)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Forderung mehrerer Sozial- und Verbraucherverbände, die deutlichen Preissteigerungen bei Lebensmitteln durch eine Senkung der Mehrwertsteuer zu entschärfen, stößt im deutschen Handel auf Kritik. Zwar müsse die Bundesregierung sicherstellen, dass auch Menschen mit kleinerem Einkommen weiterhin in der Lage seien, ihre Grundversorgung zu sichern, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Donnerstag auf Anfrage mit. Doch das Drehen an der Mehrwertsteuerschraube sei dabei der falsche Weg.

Denn damit würden auch Haushalte begünstigt, die die steigenden Preise tragen könnten. "Stattdessen sollte die Bundesregierung die staatlichen Transfers entsprechend erhöhen und gegebenenfalls bei ihrem Entlastungspaket entsprechend nachbessern", empfahl der HDE. "Das ist zielgenauer und hilft dort, wo es nötig ist."/rea/DP/nas