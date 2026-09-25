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KORREKTUR: Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal

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(Berichtigt wird diese vom Vorabend. Im dritten Absatz muss die neue Zielspanne für das operative Ergebnis 350 bis 370 rpt. 370 Millionen Euro lauten. Präzisiert wurde zudem, dass es sich um ein Ergebnisziel auf währungsbereinigter Basis handelt.)

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender HelloFresh kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDAX notierte Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr.

Beim Umsatz rechnet Hellofresh jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzrückgang zwischen 9 und 11 Prozent. Bisher hatte Hellofresh damit gerechnet, dass der Erlös währungsbereinigt um maximal sechs Prozent fällt. Analysten hatten bisher mit einem Umsatzrückgang von lediglich knapp sieben Prozent gerechnet.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf währungsbereinigter Basis wird der gesenkten Prognose zufolge zwischen 350 Millionen Euro und 370 Millionen Euro erwartet und damit deutlich niedriger als 2025. Bislang hatte die Spanne bei 375 Millionen Euro bis 425 Millionen Euro gelegen.

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Im dritten Quartal dürfte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr vor allem wegen einer enttäuschenden Neukundengewinnung zweistellig gefallen sein - Hellofresh rechnet mit einem Minus zwischen elf und 12 Prozent. Da das Unternehmen weniger für Marketing ausgegeben hat als im Vorjahr, liegt der operative Gewinn im dritten Quartal zwar etwas über dem Vorjahreswert, aber deutlich unter den Analystenerwartungen./zb/nas/men/stk

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09:16 HelloFresh Neutral UBS AG
08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.

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