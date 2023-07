KORREKTUR: Iberdrola verkauft Anteil an Ostsee-Windpark an arabischen Projektentwickler

In der um 9:11 Uhr gesendeten Meldung mit obiger Überschrift muss es im letzten Satz des ersten Absatzes korrekt heißen: Durch den Erwerb des Anteils an dem 476 (NICHT 350) -Megawatt-Projekt ergebe sich nach Abschluss der Transaktion ein Projektwert von rund 1,63 Milliarden Euro, so Iberdrola.

Iberdrola verkauft Anteil an Ostsee-Windpark an arabischen Projektentwickler

Von Joshua Kirby

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat knapp die Hälfte eines Windparks in der deutschen Ostsee an den arabischen Projektentwickler Masdar Baltic Eagle verkauft. Wie Iberdrola mitteilte, liegt der Kaufpreis bei rund 375 Millionen Euro. Den Angaben zufolge muss sich Masdar an den Baukosten des noch in der Errichtung befindlichen Windparks Baltic Eagle beteiligen. Durch den Erwerb des Anteils an dem 476-Megawatt-Projekt ergebe sich nach Abschluss der Transaktion ein Projektwert von rund 1,63 Milliarden Euro, so Iberdrola.

Das Geschäft muss noch von den deutschen Kartellbehörden genehmigt werden. Masdar ist eine Tochter der Abu Dhabi Future Energy Company.

