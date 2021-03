KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Dt. Börse. Siemens Energy steigen in den DAX auf

In der am Mittwoch, 3. März 2021, um 22:35 Uhr mit obiger Überschrift gesendeten Meldung muss es im dritten und vierten Satz des zweiten Absatzes korrekt heißen, dass zusätzlich zu Leoni und Sues Microtec auch SGL Carbon in den SDAX aufgenommen werden. Den SDAX verlassen müssen dagegen Hornbach Baumarkt, SNP, CropEnergies und Deutsche Beteiligungs AG (Regular-Exit-Regel). Zuvor wurde berichtet, dass nur Leoni und Sues Microtec neu in den SDAX aufgenommen werden und lediglich Hornbach Baumarkt, SNP und CropEnergies den Index verlassen müssen. Die Deutsche Börse AG hat diese Angaben korrigiert. Entsprechend muss dieser Passus auch in folgenden Meldungen geändert werden:

INDEXÄNDERUNG/Dt. Börse. Siemens Energy steigen in den DAX auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Siemens Energy steigen in den DAX auf. Wie die Deutsche Börse mitteilte, muss dafür Beiersdorf seinen Platz räumen und steigt in den MDAX ab. Erstmals wurde der Leitindex auch im März aufgrund der regulären Kriterien überprüft. Bisher war das nur im September der Fall gewesen. Für alle Indizes der DAX-Familie gelten bereits einige der neuen reformierten Regeln. Die Erweiterung des DAX auf 40 Werte wird allerdings erst im September vollzogen. Und noch entscheidet neben der Marktkapitalisierung auch die Liquidität über Auf- und Abstiegschancen.

Neben dem DAX-Absteiger Beiersdorf werden auch Encavis, Nordex und Porsche neu in den MDAX kommen. Absteiger aus dem Index sind Aareal Bank, Metro und Osram, die künftig im SDAX zu finden sein werden. Neu in den SDAX werden Leoni, Suess Microtec und SGL Carbon aufgenommen. Den SDAX verlassen müssen dagegen Hornbach Baumarkt, SNP, CropEnergies und Deutsche Beteiligungs AG.

Im TecDAX gibt es dagegen nur eine Veränderung: SMA Solar werden hier den Platz von New Work einnehmen.

Vollzogen werden die Veränderungen zu den Schlusskursen am 19. März.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ DAX - NEUAUFNAHME

- Siemens Energy

+ DAX - HERAUSNAHME

- Beiersdorf

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- Beiersdorf

- Encavis

- Nordex

- Porsche

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Aareal Bank

- Metro

- Osram

- Siemens Energy

+ TecDAX - NEUAUFNAHME

- SMA Solar

+ TecDAX - HERAUSNAHME

- New Work

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Leoni

- Suess Microtec

- Aareal Bank

- Metro

- Osram

- SGL Carbon

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Hornbach Baumarkt

- SNP

- CropEnergies

- Nordex

- Encavis

- Deutsche Beteiligungs AG

===

