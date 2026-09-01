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KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5.63 EUR 0.00 EUR 0.04 %
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Engie (ex GDF Suez)
24.02 EUR -0.38 EUR -1.56 %
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Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Prosus N.V.
36.56 EUR -0.40 EUR -1.07 %
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Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
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Wolters Kluwer N.V.
69.58 EUR -0.14 EUR -0.20 %
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(Die Überschrift der am Dienstag um 22.55 Uhr gesendeten Meldung muss korrekt heißen:

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer (NICHT: Prosus) im Euro-Stoxx-50

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Es folgt die korrigierte Fassung)

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Wolters Kluwer im Euro-Stoxx-50

DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Indexänderungen in tabellarischer Übersicht:

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+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

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