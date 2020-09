KORREKTUR: Intesa Sanpaolo will Filialverkauf im Februar und 2Q 2021 abschließen

(In der um 11.47 Uhr gesendeten Meldung muss es im letzten Satz richtig heißen: "Die Veräußerung der UBI-Filialen soll in der zweiten Februarhälfte des kommenden Jahres abgeschlossen sein (NICHT: Die Schließung der UBI-Filialen werde in der zweiten Februarhälfte des kommenden Jahres erfolgen), und die der Intesa-Sanpaolo-Filialen im zweiten Quartal, teilte der Bankkonzern mit." Es folgt die korrigierte Fassung der Meldung.)

Intesa Sanpaolo will Filialverkauf im Februar und 2Q 2021 abschließen

Von Joshua Kirby

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo geht davon aus, dass der erste Teil des Verkaufs von Filialen an die BPER Banca SpA in der zweiten Februarhälfte 2021 abgeschlossen wird. Der Abschluss des zweiten Teils der Transaktion werde für das zweite Quartal erwartet, teilte Intesa Sanpaolo mit.

Intesa Sanpaolo SpA hatte sich im Zuge der Übernahme des Konkurrenten UBI Banca bereit erklärt, bis zu 500 Zweigstellen an BPER Banca zu veräußern. Die Veräußerung der UBI-Filialen soll in der zweiten Februarhälfte des kommenden Jahres abgeschlossen sein, und die der Intesa-Sanpaolo-Filialen im zweiten Quartal, teilte der Bankkonzern mit.

September 30, 2020 07:04 ET (11:04 GMT)