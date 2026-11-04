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KORREKTUR: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich zu

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Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
466.65 EUR 28.05 EUR 6.40 %
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(Im zweiten Absatz wurde der erste Satz neu gefasst. Die Prognose bezieht sich auf die um Produktionskosten bereinigte Bruttomarge, die damit niedriger ausfallen dürfte als in den beiden Quartalen zuvor.)

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SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) profitiert weiter extrem von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms. Der Umsatz ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (knapp 12 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in Santa Clara mit. Im laufenden letzten Vierteljahresabschnitt soll der Erlös auf circa 17 Milliarden Dollar zulegen. Das wären fast zwei Drittel mehr als noch im vierten Quartal 2025.

Die um Produktionskosten bereinigte Bruttomarge soll in den drei Monaten bis Ende Dezember bei rund 55 Prozent liegen und damit um einen Prozentpunkt niedriger als im zweiten und dritten Quartal. Das operative Ergebnis zog im dritten Quartal um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus. Die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um gut sieben Prozent auf fast 520 Dollar zu.

Damit könnte das Papier die Korrektur der vergangenen Wochen wieder beenden. Nach dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von fast 660 Dollar ging es um fast 200 Dollar oder rund 30 Prozent nach unten. Trotz der Verluste ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf kräftig im Plus. Seit Ende 2025 zog der Börsenwert bis zum Handelsende am Dienstag um 126 Prozent auf 790 Milliarden Dollar an. Anfang Oktober war das Unternehmen zeitweise mehr als eine Billion Dollar wert./zb/he/nas/mis

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Datum Rating Analyst
09:51 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:16 AMD (Advanced Micro Devices) Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research

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