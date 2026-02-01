KORREKTUR/Kreise: US-Zoll auf EU-Importe soll 15 Prozent betragen
23.02.26 16:29 Uhr
(Im 1. Satz und in der Überschrift wurde die Zahl korrigiert: 15 rpt 15 Prozent. Die Quelle aus dem Weißen Haus hat ihre Angaben korrigiert.)
WASHINGTON (dpa-AFX) -
Nach der Zoll-Entscheidung des obersten US-Gerichts soll auf EU-Importe in die Vereinigten Staaten US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden. Grundlage dafür sei das von US-Präsident Donald Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret, teilte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mit./ngu/DP/jha