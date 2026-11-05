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KORREKTUR: Lanxess peilt 2026 nun EBITDA am oberen Ende von 450 bis 500 Mio EUR an

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LANXESS AG
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(In der um 07:11 Uhr gesendeten Meldung muss es im zweiten Satz korrekt heißen: "Für 2026 rechnet Lanxess demnach nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende einer Spanne von 450 und 500 (NICHT 550) Millionen Euro." Entsprechend lautet die Überschrift "Lanxess peilt 2026 nun EBITDA am oberen Ende von 450 bis 500 Mio EUR (NICHT oberes Ende der EBITDA-Prognosespanne) an". Damit wird klargestellt, dass Lanxess das obere Ende der Prognosespanne gesenkt hat. Es folgt die korrigierte und ergänzte Fassung.)

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Lanxess peilt 2026 nun EBITDA am oberen Ende von 450 bis 500 Mio EUR an

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und seine Jahresprognose präzisiert. Für 2026 rechnet Lanxess demnach nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen am oberen Ende der Spanne von 450 und 500 Millionen Euro. Bislang hatte die Prognose auf ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 450 bis 550 Millionen Euro gelautet. Für das vierte Quartal erwartet Lanxess erneut einen positiven Free Cashflow, nachdem dieser im dritten Quartal deutlich auf 48 Millionen Euro von minus 14 Millionen vor einem Jahr gestiegen ist. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem das operative Geschäft und die Maßnahmen zur Kostensenkung.

Den Umsatz steigerte der Kölner MDAX-Konzern im abgelaufenen Quartal primär durch Preissteigerungen um 9,6 Prozent auf 1,467 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 11,2 Prozent auf 139 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 9,5 von 9,3 Prozent vor einem Jahr. Analysten hatten Lanxess im Mittel 1,44 Milliarden Euro Umsatz und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 138 Millionen Euro bei einer Marge von 9,6 Prozent zugetraut.

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"Im dritten Quartal haben wir trotz aller Widrigkeiten zugelegt. Von einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele unserer Kernmärkte jedoch noch entfernt. Das betrifft besonders die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie. Aber unsere Anstrengungen zur Senkung der Kosten zahlen sich aus und unterstützen unsere Ergebnisentwicklung", sagte CEO Matthias Zachert.

Durch den Iran-Krieg sind die Lieferketten vieler asiatischer Wettbewerber gestört, so dass sich Kunden wieder stärker europäischen Anbietern zuwenden. Lieferfähigkeit ist zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil geworden. Zudem hatte Lanxess frühzeitig die Preise vieler Produkte erhöht, um die gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Logistik weiterzugeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:46 ET (06:46 GMT)

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Datum Rating Analyst
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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