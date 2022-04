KORREKTUR/LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

CEO Niklas Östberg, 2020 einer der Top-Verdiener unter den deutschen Managern, hat 2021 drastisch weniger verdient: Er erhält mit 375.000 Euro nur sein Festgehalt plus Nebenleistungen, nachdem er ein Jahr zuvor - vor allem durch Aktienoptionen - mit 45,7 Millionen Euro Gesamtvergütung ein Vielfaches dessen erhalten hatte. Dies geht aus dem Vergütungsteilbericht im Geschäftsbericht 2021 hervor.

BEIERSDORF

beruft Nicola Lafrentz zum 1. Mai in den Vorstand. Lafrentz werde nach einer Übergangszeit das Personalressort und die Rolle der Arbeitsdirektorin übernehmen, teilte der Konsumgüterkonzern mit. Lafrentz, 46, folgt auf Zhengrong Liu, der das Unternehmen mit Ablauf seines Vertrages verlassen wird.

HAPAG-LLOYD

hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als vor Jahresfrist und die Prognose für 2022 angehoben. Auf Basis vorläufiger Zahlen liegt das EBITDA im ersten Quartal bei 4,7 Milliarden Euro und das EBIT bei 4,3 Milliarden Euro, wie die Container-Reederei mitteilte. Die Transportmenge lag mit rund 3 Millionen TEU auf dem Niveau des Vorjahresquartals.

BILFINGER

S&P Global Ratings hat das Rating des Industriedienstleisters Bilfinger SE von 'BB' auf 'BB+ hochgestuft. Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung einer weiterhin starken Bilanz und einer positiven operativen Leistungsdynamik im Jahr 2022 wieder, teilte die Ratingagentur mit.

GK SOFTWARE

hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Auch der Umsatz legte deutlich zu. Für das laufende Jahr 2022 stellte das Unternehmen einen ähnlichen Anstieg der Umsatzerlöse 2021 und eine weitere leichte Verbesserung des EBIT in Aussicht und bestätigte die Mittelfristziele bis 2023. Der Umsatz stieg um 11,3 Prozent auf 130,8 Millionen Euro.

CUREVAC

ist wegen des Rückzugs aus seinem ersten Covid-19-Impfstoffprogramm CVnCoV im abgelaufenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Das Tübinger Unternehmen verbuchte für 2021 einen operativen Verlust von 412,3 Millionen Euro nach 109,8 Millionen im Jahr zuvor. Die Umsätze stiegen auch dank zweier Kooperationen mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline von 48,9 Millionen auf 103,0 Millionen Euro.

TUI

will schon bald weitere Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket zurückgeben. "Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Monaten einen weiteren Schritt auf dem Weg raus aus der Staatsfinanzierung machen werden", sagte Tui-Chef Friedrich Joussen im Gespräch mit dem Handelsblatt. Ende März hatte der Konzern eine erste Kreditlinie von 700 Millionen Euro zurückgegeben.

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT)

hat angesichts einer weiterhin guten Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf die im März gesenkte Jahresprognose bestätigt. Der Zigarettenhersteller erwartet für 2022 ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie im mittleren einstelligen Bereich, beides auf Basis konstanter Wechselkurse, wobei der Schwerpunkt des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte liegen soll.

MERCK & CO

hat im ersten Quartal von starken Umsätzen mit seinem Corona-Medikament profitiert. Umsatz und Gewinn des US-Pharmakonzerns stiegen stärker als erwartet. Der Ausblick auf das Gesamtjahr liegt im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Konzernumsatz kletterte um 50 Prozent auf 15,9 Milliarden US-Dollar.

MCDONALD'S

hat im ersten Quartal 2022 bei höheren Umsätzen weniger verdient. Primär wegen höherer Menüpreise in den USA legten die Erlöse auf 5,666 Milliarden US-Dollar von 5,125 Milliarden vor Jahresfrist zu. Dagegen fiel der Nettogewinn um 28 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar. Hier belastete die Schließung der 847 Filialen in Russland als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine.

TWITTER

hat im ersten Quartal sowohl Umsatz und Gewinn als auch die Nutzerzahlen gesteigert. Dabei profitierte der Kurznachrichtendienst, der vom Tesla-Gründer Elon Musk übernommen werden soll, auch von einem Sondergewinn aus dem Verkauf der auf mobile Werbung spezialisierten MoPub. Wie die Twitter Inc mitteilte, kletterte der Umsatz um 16 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar.

ALTRIA

hat im ersten Quartal 2022 mehr verdient. Die Altria Inc meldete für die ersten drei Monate einen Nettogewinn von 1,959 Milliarden US-Dollar bzw 1,08 Dollar je Aktie nach 1,424 Milliarden Dollar bzw 77 Cent je Anteilsschein vor Jahresfrist. Der bereinige Gewinn je Aktie übertraf mit 1,12 Dollar die auf 1,09 Dollar lautende Konsensschätzung.

MASTERCARD

hat im ersten Quartal 2022 im Zuge höherer Konsum- und Reiseausgaben Umsatz und Gewinn gesteigert. Wie die Mastercard Inc mitteilte, legte der Nettogewinn auf 2,6 Milliarden US-Dollar bzw 2,68 Dollar je Aktie zu von 1,8 Milliarden bzw 1,83 Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Bereinigt ergab sich ein Gewinn von 2,76 Dollar je Aktie.

COMCAST

hat im ersten Quartal in erster Linie von seinem Studio- und Themenparkgeschäft profitiert. Umsatz und Gewinn übertrafen die Markterwartungen. Der Konzern steigerte den Nettogewinn in den ersten drei Monaten um 6,6 Prozent auf 3,55 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 86 Cent.

BAUSCH + LOMB

hat am Donnerstag ihren Börsengang gestartet, die das Augenheilmittelunternehmen mit 8,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Spin-off der Bausch Health Companies Inc will 35 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 21 und 24 Dollar pro Stück anbieten, mit einer 30-tägigen Underwriter-Option für bis zu 5,25 Millionen zusätzliche Aktien, wie das Unternehmen ankündigte.

GAZPROM

Höhere Öl- und Gaspreise haben dem russischen Staatskonzern im vergangenen Jahr zu deutlich mehr Umsatz und Gewinn verholfen. Wie die Gazprom PJSC mitteilte, kletterte der Nettogewinn im Jahr 2021 auf 2,093 Billionen Rubel (umgerechnet rund 26,5 Milliarden Euro) von 135,34 Milliarden Rubel im Jahr davor. Der operative Gewinn vervierfachte sich auf 2,411 Billionen Rubel.

