DAX dürfte Erholung fortsetzen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Netflix vorn im Bieterkampf um Warner Bros.
KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Autowerte in Seoul ziehen weiter an

05.12.25 07:20 Uhr
In der um 06.55 Uhr gesendeten Meldung muss es im 2. Satz des 3. Absatzes korrekt heißen: "Von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten die meisten mit einer Wiederaufnahme der Lockerung durch die indische Notenbank gerechnet" (NICHT mit einer Beibehaltung des Leitzinses.

Es folgt eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Autowerte in Seoul ziehen weiter an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag im Handelsverlauf uneinheitlich, im australischen Sydney hat sich der S&P/ASX 200 mit einem Plus von 0,2 Prozent bereits aus der Woche verabschiedet.

Nachdem sich an den US-Börsen am Vortag bei den Indizes nur sehr wenig tat und somit klarere Vorgaben fehlen, geht es in Tokio nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag deutlicher nach unten. Hier dürften Gewinne mitgenommen werden. Der Nikkei-225-Index kommt um 1,2 Prozent zurück auf 50.431 Punkte. Deutlicher nach oben geht es dagegen in Seoul, der Kospi steigt um 1 Prozent. Dazu tragen weiter kräftig steigende Kurse im Autosektor bei. Sie profitieren weiter davon, dass die USA die Zölle auf koreanische Fahrzeuge und Autoteile von 25 auf 15 Prozent gesenkt haben. Die Indizes in Shanghai und in Hongkong pendeln derweil um ihre Vortagesschlussstände.

Thema an den Märkten sind geldpolitische Entscheidungen der Notenbanken. Während in den USA am 10. Dezember eine Zinssenkung erwartet wird, hat die indische Notenbank den Zinssatz am Freitag auf 5,25 Prozent von 5,50 Prozent gesenkt. Von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten die meisten mit einer Wiederaufnahme der Lockerung durch die indische Notenbank gerechnet.

Derweil werden in Tokio die jüngsten Signale einer Zinserhöhung möglicherweise noch im Dezember als Belastungsfaktor genannt. Nach einer Anhebung des Leitzinsziels von 0,5 auf 0,75 Prozent auf der Sitzung am 18. und 19. Dezember dürfte die Bank of Japan ihren Leitzins alle sechs Monate weiter anheben, erwartet Volkswirt Takayasu Kudo von der Bank of America. Die Renditen japanischer Staatsanleihen zogen mit den Zinssignalen zuletzt an. Aktuell liegt die Zehnjahresrendite mit rund 1,940 Prozent auf dem höchsten Stand seit 18 Jahren.

Für etwas Zurückhaltung könnte sorgen, dass später am Tag in den USA der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben mitgeteilt wird. Er gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank zur Steuerung ihrer Geldpolitik. Allerdings wird als Folge des wochenlangen Shutdowns lediglich der veraltete Index für September vorgelegt.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für den Halbleitertitel Renesas nach dem über 10-prozentigen Kurssprung am Vortag um 4,5 Prozent zurück. Softbank Group ziehen nach dem ebenfalls starken Anstieg am Vortag dagegen weiter an um 3,0 Prozent.

In Sydney gingen Rio Tinto 1,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Der Rohstoffriese hatte angekündigt, Kostensenkungen anzustreben und Vermögenswerte verkaufen zu wollen, um das Geschäft zu verschlanken. Die Analysten der UBS kommentieren die Pläne als "evolutionär, nicht revolutionär". Der Ausblick für 2026 entspreche weitgehend den Erwartungen, und es sei keine wesentliche Änderung der Gewinnprognosen zu erwarten.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.634,60 +0,2% +5,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.430,52 -1,2% +25,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.069,64 +1,0% +69,6% 07:30

Shanghai-Comp. 3.877,66 +0,0% +15,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.911,92 -0,1% +28,4% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:18 % YTD

EUR/USD 1,1656 0,1 1,1644 1,1668 +12,7%

EUR/JPY 180,29 -0,1 180,54 180,83 +11,2%

EUR/GBP 0,8737 -0,0 0,8739 0,8743 +5,6%

GBP/USD 1,3341 0,1 1,3326 1,3346 +6,7%

USD/JPY 154,67 -0,2 155,05 154,98 -1,3%

USD/KRW 1.471,20 -0,2 1.473,44 1.470,26 -0,6%

USD/CNY 7,0759 -0,0 7,0776 7,0731 -1,9%

USD/CNH 7,0676 -0,0 7,0691 7,0622 -3,8%

USD/HKD 7,7842 0,0 7,7827 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6620 0,2 0,6608 0,6617 +6,7%

NZD/USD 0,5771 0,1 0,5763 0,5778 +3,1%

BTC/USD 91.947,30 -0,5 92.403,50 93.202,15 -1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,45 59,67 -0,4% -0,22 -18,0%

Brent/ICE 63,17 63,26 -0,1% -0,09 -16,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.218,68 4.207,93 +0,3% +10,75 +60,2%

Silber 57,81 57,125 +1,2% +0,69 +102,6%

Platin 1.419,25 1.418,53 +0,1% +0,72 +63,7%

Kupfer 5,34 5,29 +0,8% +0,04 +29,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 01:21 ET (06:21 GMT)

