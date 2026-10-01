DAX 24.862 -1,3%ESt50 6.173 -1,5%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,23 +1,2%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 73.894 +0,2%Euro 1,1290 -0,4%Öl 100,6 -2,8%Gold 4.154 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney Ausreißer nach unten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
206.55 EUR 12.65 EUR 6.52 %
Charts | News | Analysen
Ampol Ltd Registered Shs
26.20 EUR -0.40 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen
Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
106.06 EUR 3.94 EUR 3.86 %
Charts | News | Analysen
Lynas Corporation LtdShs
7.88 EUR -0.72 EUR -8.36 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
938.30 EUR -3.20 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
SoftBank Corp.
36.76 EUR 0.30 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Tokyo Electron Ltd.
68.14 EUR 0.90 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen

In dem um 6.54 Uhr gesendeten Bericht muss es im ersten Absatz korrekt heißen:

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung (NICHT: Zinssenkung) im Oktober ist weiter gesunken auf rund 38 Prozent.

Werbung

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney Ausreißer nach unten

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte liegen am Donnerstag überwiegend im Plus. Für einen positiven Impuls sorgen niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten vom Vortag, weil sie die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober ist weiter gesunken auf rund 38 Prozent.

In Tokio verbessert sich der breite Topix um 0,3 Prozent, der technologielastigere Nikkei-225 macht aber einen Satz um 2,7 Prozent nach oben. Dazu tragen feste Chipaktien bei, nachdem Micron am Vorabend für das erste Quartal einen Umsatz über den Schätzungen der Analysten prognostizierte und damit die Erwartungen bekräftigze, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz den Absatz von Speicherchips weiterhin stützen wird. Der technologielastige Kospi in Seoul legt um 1,1 Prozent zu, auch gestützt von stark gestiegenen Exporten Südkoreas. Dabei erreichten die Halbleiterlieferungen ein Rekordhoch im Zuge der weltweiten Investitionen in KI.

Werbung

Im Chipsektor geht es in Tokio für Advantest um 7,7 und für Kioxia um 4,4 Prozent nach oben. Tokyo Electron ziehen um 5,6 Prozent an. Softbank Group gewinnen 3,7 Prozent. In Seoul verteuern sich SK Hynix um 2,1 und Samsung Electronics um 2,2 Prozent. In Taipeh liegen TSMC 0,8 Prozent im Plus.

An den chinesischen Börsen wird wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt. Die Festlandbörsen bleiben bis einschließlich 7. Oktober geschlossen.

Um 1,9 Prozent steil nach unten geht es in Sydney. Als belastend machen Marktteilnehmer einen überraschend deutlich unter den Erwartungen ausgefallenen Handelsüberschuss aus, nachdem die Importe zuletzt stärker stiegen als die Exporte. Daneben wirkten die Inflationsdaten vom Vortag und die jüngsten Signale der australischen Notenbank nach, die auf weitere Zinserhöhungen hindeuteten.

Werbung

Die Aktie von Lynas Rare Earths verbilligt sich um über 8 Prozent, nachdem der Förderer Seltener Erden zugestimmt hat, den brasilianischen Wettbewerber Meteoric Resources in einem reinen Aktientauschgeschäft zu übernehmen. Der Kraftstoffraffinerie- und Einzelhandelskonzern Ampol teilte mit, 225 Millionen Australische Dollar für eines der größten Ladenetze für Elektrofahrzeuge des Landes zu zahlen. Der Kurs gibt darauf um 2,1 Prozent nach.

In Tokio brechen Nidec um 13,2 Prozent ein, nachdem das Wirtschaftsprüfungsunternehmen des Unternehmens sich geweigert hat, die Richtigkeit des seit langem überfälligen Jahresberichts zu bestätigen. Der Autozulieferer veröffentlichte am Mittwoch seinen Jahresbericht, in dem ein deutlich höherer operativer Verlust ausgewiesen wurde vor dem Hintergrund massiver Wertminderungsverluste im angeschlagenen Elektromotorengeschäft.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.626,40 -1,9 -1,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.218,97 +0,3 +21,0 08:00

Kospi (Seoul) 6.914,39 +1,1 +64,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag -4,0

Shanghai-Composite Feiertag -3,2

Straits-Times (Singapur) 5.687,01 +0,2 +22,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.020,68 -0,8 -30,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.635,81 -0,9 -2,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:13 % YTD

EUR/USD 1,1320 -0,1 1,1328 1,1351 -3,6

EUR/JPY 179,09 +0,4 178,32 177,93 -2,7

EUR/GBP 0,8540 +0,0 0,8538 0,8556 -2,0

USD/JPY 158,20 +0,5 157,39 156,74 +1,0

USD/KRW 1.358,00 +0,1 1.356,66 1.352,86 -5,7

USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7035 -4,1

USD/CNH 6,7152 +0,1 6,7086 6,7050 -3,7

USD/HKD 7,8462 0,0 7,8464 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,6945 +0,0 0,6943 0,6976 +4,1

NZD/USD 0,5621 -0,2 0,5631 0,5655 -2,4

BTC/USD 83.999,23 +0,5 83.626,90 82.991,78 -4,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,24 -1,3 -1,18 90,42

Brent/ICE 96,92 -1,1 -1,11 98,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.176,68 +0,5 20,69 4.155,99

Silber 61,15 +1,2 0,74 60,41

Platin 1.723,38 +1,0 17,13 1.706,25

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 03:02 ET (07:02 GMT)

Aktuelle Micron Technology Aktie News

Werbung

Micron Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.