KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Vorsichtig weiter aufwärts - US-Vorgabe stützt leicht

In dem um 6.35 Uhr gesendeten Marktbericht wurden falsche Angaben zum Schanghai-Composite gemacht. Richtig muss es im dritten Absatz heißen:

Auch in Seoul und in Hongkong fallen die Gewinne mit rund 0,3 Prozent klein aus, während Schanghai behauptet tendiert (NICHT:.., während das Plus in Schanghai immerhin 0,9 Prozent beträgt).

Entsprechend muss es in der anhängenden Tabelle heißen:

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

Schanghai-Comp. 3.621,79 -0,0% +4,3% 08:00

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Vorsichtig weiter aufwärts - US-Vorgabe stützt leicht

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien schließen sich am Mittwoch überwiegend der Erholungsbewegung an der Wall Street an. Dabei schmelzen die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab und fallen längst nicht so deutlich wie in den USA aus, nachdem es bereits am Dienstag einen Erholungsschub gegeben hatte.

Bremsend wirkten die weiter bestehenden Sorgen um die rasante Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron, heißt es, zumal auch die kräftigen Aufschläge in den USA vornehmlich mit Schnäppchenkäufen erklärt wurden, und weniger mit neuen fundamentalen Kaufgründen. Die dienstäglichen Gewinne in Ostasien waren ebenfalls bereits in erster Linie mit erhöhter Kaufbereitschaft auf den zuletzt ermäßigten Niveaus erklärt worden. Dass in Südafrika angeblich die Infektionszahlen auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen gesunken seien, dämpfe die Pandemie-Sorgen aber zumindest leicht, kommentieren die Analysten von NAB.

In Tokio liegt der Nikkei-Index nach seinem 2,1-Prozent-Sprung lediglich minimal höher bei 28.540 Punkten. Etwas Rückenwind kommt dabei noch vom Yen, der zur gleichen Vortageszeit von 113,70 je Dollar auf 114,10 nachgegeben hat. Auch in Seoul und in Hongkong fallen die Gewinne mit rund 0,3 Prozent klein aus, während Schanghai behauptet tendiert.

In Sydney ist der Handel mit einem Miniplus von 0,1 Prozent bereits beendet. Link Administration machten einen Satz um 15 Prozent nach oben nach der Zustimmung zur Übernahme durch die kanadische Dye & Durham.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.360,80 +0,1% +11,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.539,84 +0,1% +1,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.982,59 +0,3% +3,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.621,79 -0,0% +4,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.036,59 +0,3% -16,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.088,31 +0,1% +9,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.496,22 +0,2% -8,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:21 % YTD

EUR/USD 1,1273 -0,1% 1,1281 1,1280 -7,7%

EUR/JPY 128,66 -0,0% 128,71 128,31 +2,0%

EUR/GBP 0,8508 +0,0% 0,8503 0,8536 -4,7%

GBP/USD 1,3250 -0,1% 1,3269 1,3216 -3,1%

USD/JPY 114,13 +0,0% 114,08 113,75 +10,6%

USD/KRW 1.191,90 +0,1% 1.190,48 1.193,62 +9,8%

USD/CNY 6,3727 +0,0% 6,3721 6,3719 -2,4%

USD/CNH 6,3796 +0,0% 6,3777 6,3782 -1,9%

USD/HKD 7,8004 -0,0% 7,8009 7,7992 +0,6%

AUD/USD 0,7122 -0,4% 0,7150 0,7120 -7,5%

NZD/USD 0,6741 -0,4% 0,6768 0,6725 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 49.142,73 -0,3% 49.268,26 48.552,59 +69,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,28 71,12 +0,2% 0,16 +50,6%

Brent/ICE 74,04 73,98 +0,1% 0,06 +42,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,92 1.789,32 -0,1% -1,40 -5,8%

Silber (Spot) 22,53 22,53 +0,0% +0,00 -14,6%

Platin (Spot) 933,67 937,83 -0,4% -4,16 -12,8%

Kupfer-Future 4,34 4,35 -0,2% -0,01 +23,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2021 02:40 ET (07:40 GMT)