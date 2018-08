KORREKTUR: MÄRKTE USA/Behauptet - Nasdaq-Composite erstmals über 8.050 Punkte

In dem um 15.50 Uhr MESZ gesendeten US-Finanzmarktbericht muss es im drittletzten Absatz korrekt heißen:

Die Aktie von Box saust um 8,3 Prozent nach unten (NICHT: oben), nachdem der Cloud-Spezialist einen Ausblick unter den Erwartungen abgegeben hat.

Nachfolgend eine korrigierte Neufassung des Berichts:

MÄRKTE USA/Behauptet - Nasdaq-Composite erstmals über 8.050 Punkte

NEW YORK (Dow Jones)--Behauptet zeigen sich die Kurse an der Wall Street zum Start am Mittwoch. Der Nasdaq-Composite hat ein neues Rekordhoch bei 8.052 Punkten erreicht, nachdem er erst am Montag erstmals überhaupt die 8.000er Marke überwunden hatte. Der S&P-500 notiert mit einem Plus von 0,1 Prozent knapp unterhalb der Rekordmarke vom Vortag. Beide Indizes bewegen sich in Richtung des fünften Monatsgewinns hintereinander. Der Dow-Jones-Index verliert dagegen 0,1 Prozent auf 26.048 Punkte.

Auslöser der jüngsten Rally war die Entspannung in den Handelskonflikten der USA mit mehreren Wirtschaftspartnern, so der EU und Mexiko. Aktuell steht die Frage im Fokus, ob die Handelseinigung zwischen USA und Mexiko auf den dritten Nordamerika-Partner Kanada ausgeweitet werden kann.

Aber auch starke Unternehmenszahlen und bessere Konjunkturdaten liefern Munition für die Rekordjagd. Investmentstrategie-Direktor Robert Haworth von U.S. Bank Wealth Management spricht von einem "Goldilock"-Umfeld. "Steigende Ergebnisse, eine moderate Inflation und relativ niedrige Zinssätze stützen und treiben die Aktienkurse weiter an."

Scheinbar schädliche Einflüsse von politischer Seite seien immer wieder beiseite geschoben worden. Auch die lange Dauer der aktuellen Hausse macht ihm keine Sorgen: Wichtiger seien die stützenden fundamentalen und technischen Faktoren. Dazu gehört zum Beispiel das kräftige Wirtschaftswachstum, das neue BIP-Daten wieder bestätigt haben. Im zweiten Quartal wuchs es in zweiter Lesung um 4,2 Prozent und damit noch etwas stärker als zunächst gemeldet.

Dollar berappelt sich - Lira schwach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar leicht erstarkt, und der Euro fällt wieder etwas deutlicher unter 1,17 zurück. Teilnehmer gehen davon aus, dass die Gemeinschaftswährung ihr Aufwärtspotenzial zunächst einmal ausgeschöpft hat. Unter anderem bereitet Italien Sorgen, das wegen der Flüchtlingskrise mit einer Blockade der EU-Haushaltsverhandlungen gedroht hat.

Die türkische Lira steht wieder massiv unter Druck, unter anderem, weil die Ratingagentur Moody's am Dienstagabend 18 türkische Banken abgestuft hat. Zudem haben neue Maßnahmen der Notenbank keinen Eindruck auf die Märkte gemacht. Der Dollar gewinnt knapp 3 Prozent auf 6,45 Lira. Daneben fällt wegen der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU das Pfund gegen den Euro auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr.

Der Goldpreis verbucht kleine Aufschläge und notiert weiter knapp oberhalb der wichtigen Marke von 1.200 Dollar je Feinunze. Aktuell kostet sie 1.206 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vorabend.

Am Ölmarkt warten die Teilnehmer auf neue US-Lagerbestandsdaten der Energy Information Administration, die gegen 16.30 Uhr deutscher Zeit publiziert werden. Am späten Dienstag hatten die Daten des American Petroleum Institute einen leichten Aufbau bei Rohöl angezeigt. Ansonsten gibt es einige gegenläufige Entwicklungen. So will Venezuela per Investitionen den Ölausstoß anheben. Andererseits erwartet die National Iranian Oil für September einen deutlichen Rückgang der Produktion um etwa ein Drittel. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 0,8 Prozent auf 69,10 Dollar je Fass, Brent legt um 0,7 Prozent auf 76,46 Dollar zu.

Staatsanleihen erholen sich leicht von ihren jüngsten Rückschlägen. Die gestiegene Risikofreude, aber auch die hohe Zahl von Neuemissionen hatten die Notierungen an den vergangenen Tagen unter Druck gebracht. Nun sinkt die Zehnjahres-Rendite mit steigenden Kursen um 1 Basispunkt auf 2,87 Prozent.

HPE nach Zahlen im Plus

Bei den Einzelwerten liegen Hewlett Packard Enterprises (HPE) 1,7 Prozent im Plus. Der Computer-Hardware-Konzern hatte am späten Dienstag die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis übertroffen und die Jahresziele angehoben.

Die Aktie von Box saust um 8,3 Prozent nach unten, nachdem der Cloud-Spezialist einen Ausblick unter den Erwartungen abgegeben hat.

Dagegen hat der Cannabis-Produzent Tilray eine Verdopplung des Umsatzes vorzuweisen. Die Aktie haussiert um knapp 18 Prozent.

American Eagle Outfitters fallen um 9,3 Prozent, nachdem der Textileinzelhändler einen enttäuschenden Ausblick gegeben hat. Dass Umsatz und Ergebnis im zweiten Geschäftsquartal über den Erwartungen lagen, fällt dagegen nicht ins Gewicht.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.047,63 -0,06 -16,39 5,37

S&P-500 2.900,24 0,09 2,72 8,48

Nasdaq-Comp. 8.047,38 0,22 17,34 16,57

Nasdaq-100 7.590,47 0,27 20,23 18,67

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,67 0,4 2,67 146,7

5 Jahre 2,77 -0,7 2,78 84,4

7 Jahre 2,83 -0,4 2,84 58,7

10 Jahre 2,87 -0,7 2,88 43,0

30 Jahre 3,02 -0,6 3,03 -4,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17.20 % YTD

EUR/USD 1,1676 -0,15% 1,1670 1,1676 -2,8%

EUR/JPY 130,00 -0,00% 129,81 129,66 -3,9%

EUR/CHF 1,1367 -0,42% 1,1441 1,1447 -2,9%

EUR/GBP 0,9067 -0,21% 0,9067 0,9059 +2,0%

USD/JPY 111,35 +0,16% 111,24 111,06 -1,2%

GBP/USD 1,2877 +0,06% 1,2871 1,2887 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.107,98 +0,3% 6.906,84 6.751,95 -48,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,10 68,53 +0,8% 0,57 +17,7%

Brent/ICE 76,46 75,95 +0,7% 0,51 +19,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.205,80 1.201,20 +0,4% +4,60 -7,5%

Silber (Spot) 14,75 14,71 +0,3% +0,04 -12,9%

Platin (Spot) 793,10 791,00 +0,3% +2,10 -14,7%

Kupfer-Future 2,71 2,74 -0,8% -0,02 -18,7%

===

