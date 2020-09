KORREKTUR: MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte setzen Rekordkurs fort

In dem um 16.10 Uhr gesendeten Marktbericht muss es am Ende des ersten Absatzes korrekt heißen:

Das neue Allzeithoch liegt bei 11.883 (NICHT: 1.883) Punkten).

Nachfolgend eine korrigiert Fassung:

MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Technologiewerte setzen Rekordkurs fort

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienmärkte zeigen sich auch zum Start in den September zweigeteilt. Während die Technologiewerte neue Rekordmarken erreichen, ist das Interesse an den Standardwerte eher verhalten. Kurz nach der Startglocke tendiert der Dow-Jones-Index kaum verändert bei 28.432 Punkten. Der S&P-500 rückt um 0,2 Prozent vor. Der Nasdaq-Composite legt derweil um 0,8 Prozent zu. Das neue Allzeithoch liegt bei 11.883 Punkten.

Neben der in der vorigen Woche bestätigten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank tragen ermutigende Nachrichten zum Thema Corona zur positiven Stimmung bei. Die Zahl der Neuinfektionen in den USA ist so niedrig wie zuletzt vor zwei Monaten.

Unterstützung kommt auch aus Übersee. In China hat der Caixin-Einkaufsmanagerindex positiv überrascht, und auch neue europäische Konjunkturdaten zeugen von einer Erholung der Wirtschaft, auch wenn sie nicht in allen Fällen den Erwartungen entsprachen.

In den USA ist der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im August in der zweiten Lesung auf 53,1 von 50,9 Punkten im Juli gestiegen. Volkswirte hatten den Index bei 53,5 gesehen, nachdem er in der ersten Veröffentlichung bei 53,6 gelegen hatte. Besser als erwartet - mit einem Wert von 56 gegenüber erwarteten 55 - ist derweil der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Juli ausgefallen.

Zoom haussieren nach Ausblickerhöhung

Unter den Einzelwerten springen Zoom Video Communications um 32 Prozent nach oben. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick während der Pandemie zum zweiten Mal angehoben, weil er massiv von der Umstellung auf Heimarbeit und Fernbeschulung profitiert.

Tesla, die am Montag mit der Umsetzung des 1:5-Aktiensplits fast 13 Prozent nach oben sprangen, fallen nun um 1,7 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos plant die Ausgabe neuer Aktien im Volumen von 5 Milliarden Dollar, die im "At-the-Market"-Verfahren nach und nach von Banken am Sekundärmarkt verkauft werden sollen.

Die Apple-Aktie, die am Montag ebenfalls gesplittet wurde, profitiert weiter und legt um 1,8 Prozent zu.

Gamestop verbessern sich um 4,8 Prozent. Einen Tag, nachdem der Einstieg von RC Ventures bei dem Computerspiele-Händler bekanntwurde und der Aktie ein Plus von über 23 Prozent bescherte, hat der Investor seinen Anteil noch etwas aufgestockt.

Dollar schwächelt weiter

Der Euro profitiert weiter von der Schwäche der US-Währung und überwand zeitweise erstmals seit April 2018 die Marke von 1,20 Dollar. Charttechnisch stelle die 1,20er Marke einen starken Widerstand für die Gemeinschaftswährung dar, heißt es im Devisenhandel. Die Rabobank warnt vor Gewinnmitnahmen im Euro, nachdem die Wetten auf einen Euro-Anstieg ein Niveau wie zuletzt Ende 2011 erreicht hätten. Das sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass Europa in den Augen der Anleger die Corona-Pandemie besser im Griff habe als die USA. Wieder steigende Infektionszahlen in Europa schürten jedoch Zweifel.

Die Schwäche des Dollar gibt den Rohstoffpreisen Auftrieb. Der Ölpreis profitiert zusätzlich von der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage aus China, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im August auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren gestiegen ist. Im Blick stehen die Daten des Branchenverbands API zu den Ölvorräten der USA, die am späten Abend (MESZ) veröffentlicht werden. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,6 Prozent auf 43,31 Dollar. Für die europäische Referenzsorte Brent geht es um 1,4 Prozent auf 45,93 Dollar aufwärts. Der Preis für eine Feinunze Gold steigt um 0,5 Prozent auf 1.981 Dollar.

Die Notierungen der Staatsanleihen geben etwas nach. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 0,7 Basispunkt auf 0,71 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.431,52 0,01 1,47 -0,37

S&P-500 3.506,99 0,19 6,68 8,55

Nasdaq-Comp. 11.864,44 0,76 88,98 32,23

Nasdaq-100 12.215,15 0,86 104,45 39,87

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,13 1,2 0,12 -107,3

5 Jahre 0,27 0,2 0,27 -165,7

7 Jahre 0,50 0,0 0,50 -175,0

10 Jahre 0,71 0,7 0,70 -173,3

30 Jahre 1,49 1,3 1,48 -157,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1966 +0,22% 1,1990 1,1957 +6,7%

EUR/JPY 126,79 +0,28% 126,65 126,64 +4,0%

EUR/CHF 1,0869 +0,74% 1,0794 1,0773 +0,1%

EUR/GBP 0,8908 -0,27% 0,8936 0,8938 +5,3%

USD/JPY 105,95 +0,06% 105,67 105,91 -2,6%

GBP/USD 1,3429 +0,47% 1,3409 1,3378 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,8292 -0,30% 6,8238 6,8505 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 11.878,51 +2,13% 11.797,26 11.737,76 +64,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,31 42,61 +1,6% 0,70 -24,4%

Brent/ICE 45,93 45,28 +1,4% 0,65 -25,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.980,82 1.970,15 +0,5% +10,67 +30,5%

Silber (Spot) 28,51 28,28 +0,8% +0,23 +59,7%

Platin (Spot) 952,63 934,13 +2,0% +18,50 -1,3%

Kupfer-Future 3,03 3,04 -0,4% -0,01 +7,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 10:16 ET (14:16 GMT)