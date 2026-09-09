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KORREKTUR/Menschen in Deutschland fahren etwas mehr Auto

(Den verglichenen Werten für die Jahre 2024 und 2025 liegen unterschiedliche Methodiken zugrunde. Bei gleicher Methodik ist die Fahrleistung in Deutschland leicht gestiegen, nicht gesunken. Überschrift und Meldung wurden entsprechend korrigiert)

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BERLIN (dpa-AFX) - Rund 1.900 Mal von der Erde zur Sonne und zurück: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr 562 Milliarden Kilometer mit Autos zurückgelegt. Das geht aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Demnach stieg die mit Autos zurückgelegte Wegstrecke im Vergleich zu 2024 leicht, damals waren es rund 558 Milliarden Kilometer. Betrachtet man alle in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge - also neben Autos unter anderem auch Lastwagen und Motorräder - stieg die Gesamtfahrleistung ebenfalls leicht auf fast 675 Milliarden Kilometer.

Das Bundesamt betrachtet für die Statistik seit dem Berichtsjahr 2023 die Differenzen der Kilometerstände zwischen den Hauptuntersuchungen./nif/DP/nas

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