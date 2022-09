KORREKTUR: MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

In dem um 13:04 Uhr gesendeten Midday Briefing wurde im Bereich Aktien- und Anleihemärkte eine falsche Kurstabelle eingefügt. Es folgt die korrigierte Fassung:

MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:13 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YTD

E-Mini-Future S&P-500 3.711,00 +1,1% -18,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.463,25 +1,3% -27,6%

Euro-Stoxx-50 3.364,85 +0,7% -21,7%

Stoxx-50 3.348,33 +0,8% -12,3%

DAX 12.303,58 +0,6% -22,6%

FTSE 7.014,42 -0,1% -4,9%

CAC 5.808,43 +0,7% -18,8%

Nikkei-225 26.571,87 +0,5% -7,7%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 139,05 +0,18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,80 76,71 +1,4% +1,09 +10,5%

Brent/ICE 85,62 84,06 +1,9% +1,56 +15,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 189,70 173,83 +9,1% +15,87 +182,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.637,37 1.622,10 +0,9% +15,27 -10,5%

Silber (Spot) 18,69 18,35 +1,9% +0,34 -19,8%

Platin (Spot) 863,00 855,50 +0,9% +7,50 -11,1%

Kupfer-Future 3,35 3,32 +1,2% +0,04 -24,3%

Die Preise am Ölmarkt erholen sich etwas von dem deutlichen Rückgang am Vortag. Zuletzt hatte vor allem die Sorge vor einer globalen Wirtschaftsabschwächung die Preise unter Druck gesetzt.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der kräftigen Talfahrt an den US-Börsen dürfte es am Dienstag zu einer Erholungsbewegung kommen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,8 Prozent zu. Ob es dabei zu einer nachhaltigen Stabilisierung kommt bleibt indessen abzuwarten. Die Sorge vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession im Gefolge der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation sitzt bei den Anlegern tief. Konjunkturseitig stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für August auf der Agenda. Sichtbare Folgen der US-Zinserhöhungen könnten Daten zu den Neubauverkäufen in den USA für August aufzeigen. Sie dürften wegen steigender Finanzierungskosten weiter im Abwärtstrend sein. Zudem wird noch der Index des Verbrauchervertrauens für September vorgelegt. Unter den Einzelwerten legen Faraday Future vorbörslich um 15,5 Prozent zu. Das Elektroauto -Startup hat sich eine Finanzierung über bis zu 100 Millionen US-Dollar gesichert, nachdem es mit einem seiner größten Aktionäre eine Einigung zur Beilegung eines monatelangen Streits über die Führung des Unternehmens erzielt hat.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: revidiert: -0,1% gg Vm

vorläufig: 0,0% gg Vm

16:00 Neubauverkäufe August

PROGNOSE: -2,2% gg Vm

zuvor: -12,6% gg Vm

16:00 Index des Verbrauchervertrauens September

PROGNOSE: 104,5

zuvor: 103,2

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagmittag moderat nach oben. Größere Gewinne aus dem frühen Handel wurden dazu genutzt, das Risiko herunterzufahren. Marktteilnehmer sprechen von einem Versuch der Stabilisierung knapp oberhalb des Jahrestiefs. Am Anleihenmarkt kommen die zuletzt stark gestiegenen Renditen zumindest etwas zurück, was auch am Aktienmarkt für etwas Erleichterung sorgt. Ein Blick auf die Sektorindizes in Europa zeigt, dass die zinsempfindlichen Technologiewerte (+0,9%) dank der stagnierenden Marktzinsen gesucht sind. Banken, die zuletzt von den steigenden Zinsen profitierten, verlieren im Schnitt dagegen 0,6 Prozent. Der Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche AG am Donnestag dürfte zu einem Erfolg werden. Die Muttergesellschaft Volkswagen bietet die Vorzugsaktien in der Preisspanne von 76,50 bis 82,50 Euro zur Zeichnung an. Im Handel per Erscheinen geht die Aktie mit 91,60 Euro um, die VW-Aktie legt um 1,1 Prozent zu. Kräftig nach oben um knapp 10 Prozent schießt der Kurs von Verbio nach stark ausgefallenen Jahreszahlen. Der Biokraftstoffhersteller konnte einen Rekordgewinn von 503 Millionen Euro vermelden. Das Spezialchemieunternehmen Akzo Nobel (-1%) geht für das dritte Quartal von einem bereinigten operativen Ergebnis aus, das deutlich unter dem Vorjahreswert liegt. Helma Eigenheimbau brechen um 25 Prozent ein. "Die Welle von Hiobsbotschaften aus dem Immobiliensektor reißt nicht ab", kommentiert ein Händler die drastische Gewinnwarnung des Unternehmens vom Vorabend. Bei Helma ist ein Subunternehmen ausgefallen. Erst am Freitag war der Kurs des Immobilienfinanzierers Hypoport (+1,2%) nach dem Rückzug der Jahresprognose um über 40 Prozent eingebrochen. Der Saatgutkonzern KWS Saat (+2,1%) hat für das abgelaufene Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen und für das aktuelle Geschäftsjahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Hugo Boss verlieren 2,8 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Halten" von "Kaufen" heruntergestuft.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Di, 8:09 Mo, 17:12 % YTD

EUR/USD 0,9630 +0,2% 0,9650 0,9647 -15,3%

EUR/JPY 138,97 -0,0% 139,39 139,18 +6,2%

EUR/CHF 0,9506 -0,5% 0,9551 1,0102 -8,4%

EUR/GBP 0,8912 -0,9% 0,8934 0,8911 +6,1%

USD/JPY 144,29 -0,3% 144,43 144,27 +25,4%

GBP/USD 1,0805 +1,1% 1,0806 1,0827 -20,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1746 +0,0% 7,1593 7,1576 +12,9%

BTC/USD 20.225,44 +5,9% 20.174,67 19.083,57 -56,3%

Am Devisenmarkt gibt Dollar nach der kräftigen Aufwärtsbewegung etwas nach. Der Dollar-Index notiert 0,5 Prozent leichter. UBS Global Wealth Management ist der Ansicht, dass der Dollar noch länger stärker bleiben dürft, da die Märkte vor dem Hintergrund einer verbreiteten Risikoaversion eine höhere Leitzinsspitze in den USA einpreisten. Der Dollar dürfte von seinem Renditevorteil und seiner Funktion als sicherer Hafen profitieren, so die Analysten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben sich positiv entwickelt. Verluste wurden vermindert, Gewinne ausgebaut. Händler machten als einen Grund die Futures auf die US-Indizes aus, die gegenwärtig im Plus liegen. Zunächst hatte die Schwäche der Wall Street vom Vortag belastet. Teilnehmer sprachen von einem vorsichtigen Handel. In Japan wurde der Nikkei-Index gestützt von Käufen in Lebensmittel- und Konsumgüterwerten. Der Kospi in Südkorea legte nach zwischenzeitlichen Verlusten leicht zu. In Hongkong ging es leicht abwärts. In Schanghai tendierte der Markt im Plus. Aktien rund um Reise und Tourismus profitierten von den Aussichten auf den Nationalfeiertag Anfang Oktober, der die Nachfrage ankurbeln dürfte. Air China, China Eastern Airlines und China Southern Airlines stiegen um bis zu 5,4 Prozent, und China Tourism Group Duty Free verbesserten sich um gut 4 Prozent. Energiewerte gaben in Festlandschina mit den gesunkenen Ölpreisen und den trüben Aussichten für die Weltwirtschaft nach. Autowerte profitierten von einer Steuerbefreiung für mit moderner Energie betriebene Fahrzeuge. Eine Hiobsbotschaft kam von der Konjunkturfront, denn die chinesischen Industriegewinne sind in den ersten acht Monaten des Jahres um 2,1 Prozent gefallen. In Sydney hievten die starken Rohstoffwerte den Index ins Plus. BHP verteuerten sich um 2,8 Prozent, Rio Tinto um 3 Prozent. Ölwerte profitierten vom festen Ölpreis. Star legten um 1,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Sanierungsplan vorgestellt hatte.

+++++ CREDIT +++++

Nach der jüngsten Ausweitungsphase am europäischen Kreditmarkt, geht es mit den Risikoprämien am Dienstag etwas zurück. Um mehr als eine technische Gegenbewegung handelt es sich aber kaum. Die Aussichten für den Kreditmarkt werden von Beobachtern als herausfordernd beschrieben. Die sich durch die geldpolitische Verschärfung der Zentralbanken abzeichnende Rezession dürfte auch bei den Unternehmen Spuren hinterlassen. Davon zeugt bereits die steigende Zahl an Gewinnwarnungen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

PORSCHE

Der Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche dürfte zu einem Erfolg werden: Institutionellen Anlegern wurde am Montag mitgeteilt, dass Aufträge zur Zeichnung der Aktien am oberen Ende beziehungsweise bereits über der genannten Preisspanne liegen würden. Das obere Ende der Spanne liegt bei 82,50 Euro pro Stück. Volkswagen bietet den bisherigen Angaben zufolge 113,9 Millionen Porsche-Vorzugsaktien an und will damit rund 9,4 Milliarden Euro einnehmen.

VONOVIA

hat seit dem Halbjahresbericht Anfang August Fortschritte bei der Suche nach Investoren für Wohnungsportfolios in Schweden und Baden-Württemberg gemacht. Wie der Bochumer DAX-Konzern im Rahmen eines Investorentags mitteilte, wird der Dialog mit Investoren für die geplanten Joint-Ventures "in Kürze beginnen", entsprechende Informations-Mitteilungen seien an Investoren verschickt worden.

KWS

