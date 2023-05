KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Indizes in diesem Artikel MDAX 27.314,1

Im um 7.36 Uhr gesendeten MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa muss es unter Meldungen seit Donnerstag 17.30 unter Apple richtig lauten:

Zudem soll das Aktienrückkaufprogramm um 90 Milliarden (NICHT Millionen) Dollar ausgedehnt werden und die Quartalsdividende um 4 Prozent auf 24 Cent steigen.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Dänemark wird wegen des Buß- und Bettages nicht gehandelt. In Japan wird der Tag des Kindes begangen. In Südkorea findet wegen des Tags der Kinder kein Handel statt.

MONTAG: In Großbritannien findet wegen der Krönung von König Charles III. kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Stellenwachstum in den USA dürfte im April etwas nachgelassen haben. Wegen der aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank wurde schon in den vergangenen Monaten erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde, was bisher aber nur sehr verhalten geschah. Jetzt zeigt sich aber, dass die Zinskampagne der Fed allmählich doch greift. Ökonomen rechnen für April mit 180.000 (März: 236.000) zusätzlichen Stellen. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,6 (3,5) Prozent steigen. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,3) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,2 (4,2) Prozent. Die Fed strebt eine weiche Landung der Wirtschaft an, und mit einer allmählichen Abschwächung würde sich der US-Arbeitsmarkt genau so entwickeln wie von der Fed gewünscht. Nur der Bankenstress drohte die Fed zwischenzeitlich aus dem Konzept zu bringen. Uuter der Woche hatte der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing (ADP) überraschend sehr starke Zahlen für April gemeldet.

+++++ TAGESTHGEMA II +++++

Evotec steigen außerplanmäßig aus dem MDAX und dem TecDAX ab. Hintergrund ist die Verletzung von Basiskriterien, in diesem Fall der fristgerechten Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts. Dafür steigen SMA Solar vom SDAX in den MDAX auf. Den Platz im SDAX nehmen Süss Microtec ein. In den TecDax kommen Kontron. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 9. Mai in Kraft.

+ MDAX

NEUAUFNAHME

- SMA Solar

HERAUSNAHME

- Evotec

+ TecDAX

NEUAUFNAHME

- Kontron

HERAUSNAHME

- Evotec

+ SDAX

NEUAUFNAHME

- Süss Microtec

HERAUSNAHME

- SMA Solar

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 5.069 -4% 23 5.302

Betriebsergebnis 15 -97% 23 437

Operative Marge 0,3 23 8,2

Ergebnis vor Steuern -20 23 411

Ergebnis nach Steuern* -20 23 310

Ergebnis je Aktie unverwässert* -0,11 23 1,60

* aus fortgeführten Geschäftsbereichen

GEA (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Auftragseingang 1.540 -0,2% 13 1.544

Umsatz 1.234 +10% 14 1.126

EBITDA 163 +18% 14 138

EBITDA-Marge 13,2 14 12,3

Ergebnis nach Steuern/Dritten 74 +2% 3 72

Ergebnis je Aktie 0,44 +7% 9 0,41

Weitere Termine:

07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Munich Re, HV

10:00 DE/Vantage Towers AG, ao HV mit Abstimmung über Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag mit Großaktionär Oak Holdings

(Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone, GIP und KKR)

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Allianz 11,40 EUR

Alstria Office 0,06 EUR

Deutsche Post 1,85 EUR

RWE 0,90 EUR

Softing 0,10 EUR

Talanx 2,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang März

saisonbereinigt

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: +4,8% gg Vm

- CH

08:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

- FR

08:45 Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz März

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten April

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +180.000 gg Vm

zuvor: +236.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,6%

zuvor: 3,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.890,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 4.091,00 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.106,25 +0,5%

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.326,45 -0,7%

Hang-Seng-Index 20.059,70 +0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 136,49 -28

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.734,24 -0,5%

DAX-Future 15.846,00 -0,2%

XDAX 15.750,74 -0,1%

MDAX 27.314,09 -0,4%

TecDAX 3.275,17 +0,3%

EuroStoxx50 4.287,03 -0,5%

Stoxx50 3.998,07 -0,4%

Dow-Jones 33.127,74 -0,9%

S&P-500-Index 4.061,22 -0,7%

Nasdaq-Comp. 11.966,40 -0,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,77 +36

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach einer prall gefüllten Woche mit Zinsbeschlüssen der beiden wichtigsten Notenbanken und einer Datenflut aus der Berichtssaison dürfte es nun darum gehen, die Informationen gegeneinander abzuwägen. Händler erwarten daher bei den Indizes wenig Bewegung, während es bei Einzelwerten zu Neubewertungen und einer stärkeren Sektorrotation kommen könne. Als positiv für Technologiewerte werden starke Zahlen von Apple gesehen. Für Konjunkturfreunde kommen gute Nachrichten aus China: Dort ist der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Servicebereich im April zwar gesunken, liegt aber anders als seine bereits veröffentlichten Pendants aus der Industrie immer noch klar im Expansion anzeigenden Bereich. Der sonst sehr beachtete monatliche US-Arbeitsmarktbericht rutscht hingegen auf der Bedeutungsskala nach hinten. "Nach einer ganz frischen Fed-Entscheidung mit Ausblick zur Zinspolitik ist das nicht relevant", kommentiert ein Händler.

Rückblick: Etwas Leichter - Die Zinsanhebungen der US-Notenbank sowie der EZB um je 25 Basispunkte lieferten insgesamt wenig Überraschendes. Leicht belastend wirkte, dass in China ein weiterer Einkaufsmanagerindex enttäuschend ausfiel und in Deutschland die Exporte im März überraschend deutlich geschrumpft sind. Im Fokus bei den Einzelwerten stand die Berichtssaison. Bei Italiens Rüstungshersteller Leonardo (-5,8%) fiel der Quartalsbericht enttäuschend aus. Bei AB Inbev (+2,5%) zogen besonders in China die Umsätze stärker als erwartet an. Shell verbesserten sich um knapp 1 Prozent. Nach sehr starken Quartalszahlen warnten Analysten, dass für den Energieriesen das Thema Übergewinnsteuer wieder auf die Agenda kommen könnte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas Leichter - BMW (+2,8%) gelang bei Vorlage der Quartalszahlen eine positive Überraschung bei der Marge. Zu VW (+0,6%) gab es nach einem überraschend guten ersten Quartal von Analystenseite Bedenken hinsichtlich der Margen-Entwicklung im restlichen Jahr. Henkel (-1,6) schlug mit einem organischen Wachstum im ersten Quartal von 6,6 Prozent den Konsens; jedoch handele es sich um das niedrigste organische Wachstum und die geringste Steigerung im Sektor, hieß es. Bei Infineon (-1,8%) drückten nach guten Zahlen Gewinnmitnahmen und eine Umsatzwarnung des Wettbewerbers Qualcomm. Zalando verloren 7,0 Prozent, trotz nur kleiner Abweichungen von den Prognosen. Kritisiert wurden aber hohe Lagerbestände. Qiagen gewannen nach dem Zahlenausweis 3,4 Prozent. Rheinmetall verloren 2,5 Prozent. Während der Umsatz die Prognosen leicht übertraf, enttäuschte der operative Gewinn. Bei RTL (-6,2%) bescherte der schwache TV-Werbemarkt einen deutlichen Umsatzrückgang. Ebenfalls nach Quartalszahlen verloren Fraport 4,9 Prozent und Deutz rund 6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Software AG standen im Fokus, zeigten sich aber kursmäßig kaum bewegt, nachdem der Investor Silver Lake sein Übernahmeangebot erhöht hatte, damit aber unter dem kolportierten Gegengebot von Bain Capital blieb (s.u.). SAF-Holland startete mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen in das Jahr 2023. Die Aktie wurde 2 Prozent höher gehandelt.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)