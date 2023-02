KORREKTUR: Nachtzug mit Schlafwagen zwischen Hamburg und Stockholm startet

(In der Meldung vom 20.02.2023 um 14.17 Uhr wurde die Überschrift angepasst. Im Leadsatz wurde eingefügt "mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen")

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach 28 Jahren wird es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Stockholm mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen geben. Der erste Zug der neuen europäischen Nachtzug-Verbindung wird am Montagabend von Hamburg-Altona nach Stockholm-Central fahren, wie das schwedische Bahnunternehmen SJ mitteilte. Von da an verkehre die Verbindung sieben Mal pro Woche in beide Richtungen. Die Fahrtzeit solle zwölf Stunden dauern. Eine enstprechende Verbindung gab es bereits seit vergangenem Jahr, allerdings bisher nicht mit allen Wagentypen.

Ab dem 31.03. werde die Strecke außerdem noch nach Berlin erweitert. Dann werde der Zug am Hamburger Hauptbahnhof statt in Altona halten. Die Preise für die Verbindung sollen, je nach Klasse und Sitz-, Liege- oder Schlafwagen zwischen 30 und 205 Euro liegen und für Kinder, Studenten und Senioren vergünstigt sein. Damit solle die Verbindung eine günstige Alternative für alle sein, "die klimafreundlich, sicher und entspannt reisen möchten", hieß es weiter.

Die vom schwedischen Zentralamt für Verkehrsinfrastruktur in Auftrag gegebene Strecke nach Berlin ist den Angaben zufolge zunächst bis Ende September geplant. Über weitere Angebote der schwedischen Bahn auf deutschen Bahnstrecken werde derzeit verhandelt. Der Ausbau von Bahnreisen werde in Schweden durch staatliche Förderungen unterstützt./ety/klm/DP/ngu