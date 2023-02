KORREKTUR/Nordea steigert Gewinn im vierten Quartal und erhöht Dividende

GO

Im Online-Seminar heute um 18 Uhr schaut sich Ingmar Königshofen die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX legt zu -- BioNTech steckt Millionenbetrag in Plasmid-DNA-Produktion -- Deutsche Bank 2022 mit Gewinnsprung -- Meta mit Gewinnschwund -- Infineon, Shell, Merck im Fokus

Britische Notenbank hebt Leitzins erneut deutlich an. Ferrari 2022 mit Rekordjahr. Hunderte deutsche Coca-Cola-Beschäftigte haben am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt. Lufthansa kooperiert mit Varo Energy bei nachhaltigen Flugkraftstoffen. DWS peilt nach hohem Mittelabfluss Wachstum bei Neukundengeldern an. Airbus einigt sich endgültig mit Qatar Airways im A350-Rechtsstreit.