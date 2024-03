KORREKTUR: Porsche mit stabiler Marge 2023 (NICHT 2024) - Dividende steigt kräftig

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren angefallen

VW-Aktie etwas leichter: Zeugenaussage von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn in Dieselaffäre - Verhandlungen über China-Werk

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Verlusten

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Montagmittag

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz behauptet sich am Nachmittag

Investment-Tipp Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Heute im Fokus

Douglas will noch vor Ostern an die Börse. S&P gibt Bayer nur noch einen stabilen Ausblick. Streik bei Lufthansa-Kabinenpersonal. Siltronic präzisiert Prognose und bestätigt Ziele 2028 - Vorstand erweitert. Stromversorgung im Tesla-Werk in Grünheide läuft wieder. FUCHS PETROLUB erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende.