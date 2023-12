KORREKTUR: Prozess um millionenschweren Silberdiebstahl bei Aurubis begonnen

MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

RTS-Titel Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norilsk Nickel JSC von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Börse London in Grün: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

News24 Business | Lawyer Richard Spoor adds Glencore to class action for coal mineworkers

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags mit grünem Vorzeichen

Heute im Fokus

Hannover Rück will 2024 beim Gewinn zulegen. Pfizer macht Milliarden-Zukauf von Seagen perfekt. Hasbro kündigt Entlassungen an. Boeing schrumpft Strategieabteilung zusammen. AstraZeneca kauft Icosavax für Milliardenbetrag. SMA Solar will Produktionsstandort in USA errichten. Volkswagen soll in den USA gewerkschaftsfeindliche Aktivitäten betrieben haben - MSCI entfernt ESG-Warnung bei VW.