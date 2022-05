KORREKTUR: Putin begründet bei Parade Angriff auf Ukraine mit Nato-Aktivitäten

(Putins Bezug auf die Nato als Begründung des Ukraine-Kriegs wurde präzisiert und eingeordnet. In der Überschrift wurde "Nato-Expansion" zu "Nato-Aktivitäten" geändert. Im 1. Absatz, 1. Satz wurde der Begriff "Nato-Erweiterung" in "Aktivitäten der Nato" in der Ukraine geändert, zudem wurde nach dem Putin-Zitat ein einordnender Satz eingefügt. Im 2. Absatz wurde ein Satz zu den Nato-Militärmanövern und Ausbildung ukrainischer Soldaten eingefügt.

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der großen Militärparade in Moskau den Einmarsch in die Ukraine mit Aktivitäten der Nato im Land begründet. "Russland hat präventiv die Aggression abgewehrt, das war die einzig richtige Entscheidung", sagte Putin am Montag auf dem Roten Platz bei der Parade zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Für die von Putin immer wieder geäußerte Behauptung eines bevorstehenden ukrainischen Angriffs auf Russland gibt es keine Beweise. Putin warf dem Westen auch einmal mehr vor, "Neonazis" in der Ukraine bewaffnet zu haben.

Moskau habe immer wieder versucht, ein Abkommen für eine internationale Sicherheitslösung zu erzielen, sagte Putin. Die Nato habe aber Russlands Argumente ignoriert und damit begonnen, das ukrainische Territorium militärisch zu erschließen. Die Nato hatte in der Vergangenheit an Militärmanövern in der Ukraine teilgenommen und ukrainische Soldaten ausgebildet.

Der 69-Jährige betonte, dass der Sieg im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit den westlichen Alliierten errungen wurde, beklagte aber zugleich die dort herrschende "Russophobie" bei den politischen Eliten. "Uns ist bekannt, dass den amerikanischen Veteranen, die zur Moskauer Parade anreisen wollten, das faktisch verboten wurde", behauptete Putin./bal/DP/ngu