(Im letzten Absatz, letzter Satz wurde berichtigt: rund einer Million Smartphone-Fotos.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Internetknoten-Betreiber DE-CIX hat rund um dem den offiziellen Start des Videospiels "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) einen weltweiten Datenrekord gemessen. So sei am Mittwochabend um 20.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit weltweit ein Höchstwert von 33,03 Terabit pro Sekunde registriert worden, wie der Betreiber mitteilte. Auch in Frankfurt, an Europas größtem Internetknoten, sei mit 22,15 Terabit pro Sekunde ein außergewöhnlich hoher Datenverkehr gemessen worden, dieser habe nur knapp unter dem bisherigen Spitzenwert beim GTA 6-Downloadstart eine Woche zuvor gelegen.

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"Für Millionen Gamer ist es nur ein Klick auf Download. Für die digitale Infrastruktur dahinter bedeutet das, enorme Datenmengen zuverlässig zu transportieren", sagte der Chief Technology Officer von DE-CIX, Thomas King. "Schon vor dem offiziellen Spielstart haben wir neue Rekordwerte gemessen. Der Launch von GTA VI zeigt eindrucksvoll, welche Dimensionen solche digitalen Großereignisse inzwischen erreichen."

Schon beim Vorab-Download gab es Spitzenwerte

GTA 6 ist ein Videospiel für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX). Es bietet Open-World-Erlebnisse, bei dem Spielerinnen und Spieler sich in einer Stadt frei bewegen können. Sie schlüpfen in die Rolle von Kleinkriminellen, die mit Diebstahl, Raub, Drogenhandel und allerhand mehr illegalem nach Geld und Ruhm streben. Geleitet werden sie durch eine Reihe an Aufgaben, sogenannte Quests.

Bereits beim Vorab-Download am 10. November war laut den Angaben in Frankfurt ein Höchstwert von 22,30 und weltweit von 33,01 Terabit pro Sekunde gemessen worden. Generell sei der Datendurchsatz rund um den Launch von GTA 6 um ein Viertel höher gewesen als in einer normalen Woche zu Beginn des Jahres.

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Zum Vergleich: Der weltweit höchste Datendurchsatz an allen DE-CIX Standorten im Jahr 2025 wurde am 9. Dezember mit einem Spitzenwert von 26,99 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erzielt. 26,99 Tbit/s entsprechen in etwa rund einer Million Smartphone-Fotos, die pro Sekunde versendet werden (bei einer durchschnittlichen Dateigröße von rund 3 Megabyte)./jto/DP/jha