(Im 1. Satz des 4. Absatzes muss es richtig heißen: "Spekulationen über eine Umarmung zwischen Trump und Xi gab es schon bei den vorangegangenen Begegnungen.")

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SHENZHEN (dpa-AFX) - Mit einer ungewöhnlichen Geste hat Chinas Staatschef Xi Jinping US-Präsident Donald Trump in Shenzhen empfangen. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole. Beide umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war.

Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens verwies Xi darauf, dass Trump ihn im September bei seinem USA-Besuch auch am Flughafen abgeholt habe. China sei ein Land der Höflichkeit und Höflichkeit werde mit Höflichkeit erwidert, sagte er zu Trump nach Angaben des Staatsmediums.

Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bislang etwa Gästen aus Russland vorbehalten. 2024 umarmten sich Xi und der Kremlchef Wladimir Putin in Peking. Putin war auch zum Apec-Treffen nach Shenzhen gereist. Xi bezeichnet ihn schon länger als "alten Freund". Allerdings hatte Xi am Vortag Putin nicht am Flughafen abgeholt, sondern der oft als "rechte Hand" von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.

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Schon zuvor Spekulationen über Umarmung

Spekulationen über eine Umarmung zwischen Trump und Xi gab es schon bei den vorangegangenen Begegnungen. Darunter etwa, als Trump Mitte April online im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt und der Krise in der Straße von Hormus geschrieben hatte, dass China sehr glücklich darüber sei, dass er die wichtige Schifffahrtsroute dauerhaft öffne.

"Präsident Xi wird mir eine dicke, fette Umarmung geben, wenn ich in wenigen Wochen dort bin", schrieb er damals vor seinem Besuch in Peking. Während seines Aufenthalts in der chinesischen Hauptstadt Mitte Mai und bei Xis Besuch in Washington im September war es allerdings zu keiner Umarmung der beiden Staatsmänner gekommen./jon/DP/stk