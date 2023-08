KORREKTUR: RWE investiert weiter in Portfolio zur Erneuerbaren Energieerzeugung

(korrigiert wird das Ausbauziel bis 2030 im ersten Absatz von 50 Gigawatt rpt 50 Gigawatt)

ESSEN (dpa-AFX) - RWE baut seine Erzeugungskapazitäten weiter aus. Im ersten Halbjahr wurden neun Milliarden Euro investiert, um das Portfolio zur Grünstrom-Erzeugung auszubauen, teilte der Energiekonzern am Donnerstag in Essen mit. Mehr als zwei Drittel des Betrags flossen mit 6,3 Milliarden in die Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy Businesses. Das Portfolio des Dax-Konzerns wuchs per Ende Juni um 5,1 Gigawatt (GW) und nähert sich damit bereits der Marke von 35 GW. Bis zu den bis 2030 avisierten 50 GW ist es auch nicht mehr allzu weit angesichts des Tempos. Die Ausbauziele sollen deshalb auf einem Kapitalmarkttag Ende des Jahres erneuert werden.

Und auch im Tagesgeschäft lief es in den vergangenen Monaten rund: RWE hatte Ende Juli vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und vor diesem Hintergrund auch seine Jahresziele angehoben. Vor allem hohe Margen in der Stromerzeugung durch Wasser, Biomasse und Gas gaben in den vergangenen Monaten Rückenwind. Außerdem lief der Handel mit Energie besser als erwartet./lew/mis