KORREKTUR/SAP hat designierten Nachfolger für AR-Chef Plattner (NICHT: Platner) gefunden

SAP hat designierten Nachfolger für AR-Chef Plattner gefunden

WALLDORF (Dow Jones)--Der SAP-Aufsichtsrat hat die Weichen für die Nachfolge von Mitgründer Hasso Plattner als Vorsitzender des Gremiums geschaffen. Punit Renjen (61), bis Ende vergangenen Jahres Global CEO von Deloitte, soll bei der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat gewählt werden. Im darauffolgenden Jahr soll er dann die Funktion des 79-jährigen Plattner einnehmen, der das Gremium seit 2003 führt.

Die Amtszeit von Plattner endet im Mai 2024. Bei der Wiederwahl im vergangenen Jahr war er nur für zwei Jahre angetreten, nachdem er bereits zuvor einen Rückzug von der Position angedeutet hatte, dann aber erneut antrat und gewählt wurde.

In der SAP-Mitteilung zur Nominierung wird Renjen als hochqualifiziert und als bestens geeignet bezeichnet, an die Spitze des Aufsichtsrats in einer Zeit zu rücken, in der das Unternehmen den wohl fundamentalsten Wandel in seiner 50-jährigen Geschichte durchlaufe.

Plattner war als letzter Gründer des Softwarekonzerns noch aktiv im Unternehmen und hatte es stark geprägt. Allerdings war seine Personalpolitik mit mehrfachen Wechseln an der Vorstandsspitze in die Kritik geraten. Institutionelle Investoren hatte deswegen und wegen seines fortgeschrittenen Alters auf den Hauptversammlungen der vergangenen Jahre angemahnt, dass endlich die Nachfolgeregelung geklärt werde.

Im Management ist mit CEO Christian Klein zuletzt Ruhe und Kontinuität eingekehrt. Für den im März ausscheidenden Finanzvorstand Luca Mucic ist mit dem bisherigen Airbus-CFO Dominik Asam ein erfahrener Nachfolger gefunden worden.

Renjen soll auf der Hauptversammlung im Mai dieses Jahres für vier Jahre in den Aufsichtsrat gewählt werden. In seiner restlichen Amtszeit will Plattner das Gremium weiter mit Passion und Engagement bis zur Übergabe an den Nachfolger leiten, der dieses in neue Höhen führen werde, wie es in der Mitteilung heißt. Renjen zeigte sich hocherfreut, für diese Aufgabe bei SAP in Betracht gezogen worden zu sein.

