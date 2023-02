KORREKTUR: SENTIMENT/Marktteilnehmer schließen Shorts

(In der am Donnerstag gegen 11.49 Uhr gesendeten Meldung musse es im letzten Satz korrekt lauten: Das Lager der neutralen Anleger (NICHT: Bären) nahm leicht zu um 2 Punkte auf 37,5 Prozent, das Lager der Bären (NICHT: das neutrale Lager) schrumpfte um 9,6 Punkte auf 25 Prozent. In der Meldung war das fälschlicherweise umgekehrt dargestellt worden. Es folgt die korrigierte Fassung.)

SENTIMENT/Marktteilnehmer schließen Shorts

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Stimmung der Anleger im DAX wird besser. Wie die neue Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zeigt, stieg der Anteil der Bullen bei den institutionellen Teilnehmern binnen Wochenfrist um 9 Prozentpunkte auf 35 Prozent. Der Anteil der Bären schrumpfte um 5 Punkte auf 46 Prozent und der Anteil der Neutralen um 4 Punkte auf 19 Prozent.

Bei den Privaten ist der Stimmungswechsel weniger ausgeprägt. Hier nahm zwar das Bärenlager um 5 Punkte ab auf 35 Prozent. Nur 2 Punkte wechselten aber ins Bullenlager, das auf 40 Prozent wuchs. Der neutrale Anteil nahm um 3 Punkte auf 25 Prozent zu.

"In der relativen Betrachtung ergibt sich bei alleiniger Sicht auf die Ergebnisse in diesem Jahr zuletzt sogar ein leichter Optimismus, und auch die Drei- und Sechs-Monatsvergleiche bewegen sich mittlerweile im neutralen Bereich", so Joachim Goldberg, der die Umfrage für den Börsenbetreiber durchführt und bewertet.

"Tatsächlich spricht die in der relativen Betrachtung bereits neutrale Positionierung eher für eine Konsolidierungsphase als für eine Aufwärtsbewegung mit starkem Momentum", so der Spezialist für Behavioral Finance. Die Unterseite sei dabei vermutlich im Bereich zwischen 14.890 und 14.940 Zählern durch Nachfrage der Pessimisten unterstützt. Die Oberseite werde zwar nicht durch massive Gewinnmitnahmen gestört, aber stärkere Impulse für einen Anstieg über 15.750 bis 15.800 seien nur mit Hilfe von Kapitalzuflüssen langfristig orientierter Investoren in Sicht.

Auch US-Privatanleger optimistischer

Auch die US-Privatanleger werden wieder optimistischer. Laut der neuen AAII-Umfrage wuchs das Lager der Bullen um 7,6 Punkte auf 37,5 Prozent. "Euphorisch ist dies nach wie vor nicht, aber eine Stimmungsaufhellung ist unverkennbar", so Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest. Das Lager der neutralen Anleger nahm leicht zu um 2 Punkte auf 37,5 Prozent, das Lager der Bären schrumpfte um 9,6 Punkte auf 25 Prozent.

