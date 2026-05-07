DAX24.429 -1,0%Est505.921 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 ±-0,0%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.010 -0,3%Euro1,1773 +0,4%Öl100,3 -3,0%Gold4.722 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester erwartet -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu
Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag? Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR: Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg

08.05.26 14:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
17,50 EUR 0,34 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Nikkei 225
62.713,7 PKT -120,2 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen

(korrigiert wird die Höhe des Aktienrückkaufprogramms im 3. Absatz: Sony kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien für den Wert von bis zu 500 Milliarden rpt Milliarden Yen an.)

TOKIO (dpa-AFX) - Der Elektronik- und Medienkonzern Sony hat unter anderem dank guter Geschäfte mit Kameras und bildverarbeitenden Produkten im Geschäftsjahr 2025/26 operativ mehr verdient. Für das bis Ende März 2027 laufende, neue Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns. Dieser soll um elf Prozent auf rund 1,6 Billionen Yen (rund 8,7 Mrd Euro) zulegen, teilte der Konzern am Freitag in Tokio mit. Die Prognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen.

Im vergangenen Geschäftsjahr zog der operative Gewinn um 13 Prozent auf knapp 1,45 Billionen Yen an. Das war etwas weniger als zuletzt in Aussicht gestellt. Dies war allerdings auch auf einige Sondereffekte zurückzuführen. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 12,5 Billionen Yen zu. In den zwölf Monaten bis Ende März 2027 rechnet der Konzern mit einem leichten Rückgang beim Erlös.

Sony kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien für den Wert von bis zu 500 Milliarden Yen an. Damit will das Unternehmen die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie stützen. Zumindest am Freitag gelang das zeitweise. Der Kurs zog um bis zu sieben Prozent an. Allerdings gab das Papier den Großteil der Gewinne schnell wieder ab und lag zuletzt nur noch mit zwei Prozent im Plus.

Im laufenden Jahr sank der Börsenwert von Sony um etwas mehr als ein Fünftel auf umgerechnet rund 100 Milliarden Euro. Mit dem Kursrückgang zählen die Aktien in diesem Jahr zu den schwächsten Titeln im japanischen Leitindex Nikkei 225, der seit Ende 2025 um fast ein Viertel anzog./zb/lew

Nachrichten zu Sony Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Sony Corp.

DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
13.04.2012Sony buySarasin Research
11.04.2012Sony buySarasin Research
03.02.2012Sony buySarasin Research
15.09.2011Sony outperformMacquarie Research
01.09.2011Sony buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
14.08.2012Sony neutralCitigroup Corp.
16.07.2012Sony holdDeutsche Bank AG
11.07.2012Sony neutralCitigroup Corp.
11.06.2012Sony equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
23.11.2011Sony verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
02.03.2009Sony underperformCredit Suisse Group
26.01.2009Sony meidenFrankfurter Tagesdienst
16.12.2008Sony DowngradeCredit Suisse Group
15.12.2008Sony meidenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sony Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen